Rywale Polski w el. MŚ 2022

W poniedziałek rozlosowano grupy eliminacyjne Mistrzostw Świata 2022, które odbędą się w Katarze. Polska znalazła się w grupie I, a jej rywalami będą: Anglia, Węgry, Albania, Andora i San Marino. Mecze eliminacyjne rozgrywane będą od 24 marca do 18 listopada 2021. Grupa I Anglia Polska Węgry Albania Andora San Marino Grupa A Portugalia Serbia Irlandia Luksemburg Azerbejdżan Grupa B Hiszpania Szwecja Grecja Gruzja Kosowo Grupa C Włochy Szwajcaria Irlandia Północna Bułgaria Litwa Grupa D Francja Ukraina Finlandia Bośnia i Hercegowina Kazachstan Grupa E Belgia Walia Czechy Białoruś Estonia Grupa F Dania Austria Szkocja Izrael Wyspy Owcze Mołdawia Grupa G Holandia Turcja Norwegia Czarnogóra Łotwa Gibraltar Grupa H Chorwacja Słowacja Rosja Słowenia Cypr Malta Grupa J Niemcy Rumunia Islandia Macedonia Północna Armenia Liechtenstein

Pawel - 1 godzinę temu, *.net.pl Co z tego ze wygramy z Anglia skoro noga nam sie powinie z San Marino... odpowiedz

SF - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Dobre losowanie !!! odpowiedz

Piotr - 1 godzinę temu, *.111.202 Grupa ok. Z I koszyka poza Dania i Chorwacja to Anglia najlepszym dla nas wyborem. Uwazac trzeba na Wegrow i nie gubic pkt z pozostalymi druzynami. Duzy plus naprawde bardzo duzy to nie trafienie na Kazachow i innych Azjatow majac maratony po trzy mecze. Moze Fabian lub Szczesny zatrzymaja Anglie odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Piotr: Mamy takie same szanse na wygraną z Anglikami, jak oni z nami w siatkówkę.... odpowiedz

Piotr - 1 godzinę temu, *.111.202 @Wolfik: marzyc zawsze mozna. Wole Anglie od Francji Hiszpanii Wloch.... odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Zajęcie 2-go miejsca jest jak najbardziej realne. Z Anglią niestety bez szans. odpowiedz

Ginka - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ciekawe losowanie. Stwarza ono realną szansę powalczenia o awans bezpośredni, a przy najmniej poprzez baraże. Oczywiście konfrontacja z Anglikami będzie futbolowym hitem. odpowiedz

MK - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Moim zdaniem mamy zajebistą pod każdym względem grupę odpowiedz

