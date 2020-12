Siatkówka

Legia Warszawa 3-2 SMS PZPS II Spała

Sobota, 12 grudnia 2020 r. 20:12 Hugollek, źródło: Legionisci.com

W meczu 11. kolejki II ligi siatkówki Legia Warszawa wygrała 3-2 z drużyną SMS PZPS II Spała. W pierwszych dwóch setach lepsi okazali się goście, którzy wygrali do 21 i do 18. "Wojskowi", którzy do tej pory nie przegrali ani razu w tym sezonie, musieli wziąć się za odrabianie strat i udało im się doprowadzić do remisu, po wygranych do 11 i 21. W tie-breaku trwała zacięta walka, z której zwycięsko wyszli legioniści i zanotowali jedenaste zwycięstwo w sezonie!



Kolejne spotkanie legioniści rozegrają za tydzień w Wyszkowie z miejscowym Camperem.



II liga: Legia Warszawa 3-2 SMS PZPS II Spała

Sety: 21-25, 18-25, 25-11, 25-21, 17-15



