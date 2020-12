Legia Warszawa 4-3 Widzew Łódź

W meczu 13. kolejki I ligi futsalu Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 4-3. Było to pierwsze w historii spotkanie obu drużyn w piłce halowej. Goście objęli prowadzenie w 4. minucie po rykoszecie od bramkarza Legii. W 8. minucie pięknym strzałem z rzutu wolnego wyrównał Mariusz Milewski, a w 17. minucie Daniel Smoczyński dał prowadzenie Legii. Nie trwało ono jednak długo, bo półtorej minuty później Norbert Błaszczyk wyrównał na 2-2 i takim wynikiem zakończyła się pierwsza część spotkania. Fotoreportaż z meczu - 44 zdjęcia Woytka Po przerwie legioniści strzelili jeszcze dwie bramki, a wynik ustalił w końcówce Michał Bondarenko. Kolejny mecz "Wojskowi" rozegrają za tydzień we własnej hali z zespołem LZS Bojano. Spotkanie obserwował na żywo Dariusz Mioduski. I liga: Legia Warszawa 4-3 (2-2) Widzew Łódź 0-1 - 3:24 Adam Świątkowski (samobój) 1-1 - 7:25 Mariusz Milewski 2-1 - 16:06 Daniel Smoczyński 2-2 - 17:46 Norbert Błaszczyk 3-2 - 25:22 Bartłomiej Świniarski 4-2 - 25:44 Mateusz Gliński 4-3 - 38:36 Michał Bondarenko Legia: 88. Adam Świątkowski - 8. Mateusz Gliński, 14. Krzysztof Jarosz, 19. Adam Grzyb, 81. Mariusz Milewski Rezerwa: 16. Tomasz Warszawski - 22. Kamil Wąchocki, 3. Daniel Smoczyński, 9. Paweł Tarnowski, 11. Bartłomiej Świniarski, 21. Grzegorz Och, 93. Michał Zalewski Widzew: 1. Dariusz Słowiński - 4. Maciej Mąkosza, 14. Wojciech Łask, 23. Michał Bondarenko, 93. Mateusz Pasik Rezerwa: 31. Oleksii Dakhina - 2. Jan Dudek, 6. Marcin Stanisławski,7. Norbert Błaszczyk, 9. Tomasz Gąsior, 17. Maciej Konewka, 44. Tiago Pincaro Ferreira, 97. Adrian Olszewski żółte kartki: Grzyb (Legia) - Dudek (Widzew)

Zu(L)us - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Bravo,bravo,bravo ,bravo ! odpowiedz

Zu(L)us - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Bravo,bravo,bravo ! odpowiedz

dejne3 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Gratulacje Panowie tak trzymać, kolejny raz czy w jedenastu czy w futsalu jesteśmy najLepsi odpowiedz

Zdzisław - 2 godziny temu, *.chello.pl Brawo Panowie. odpowiedz

Gosc - 3 godziny temu, *.chello.pl Bondarenko z tego co kojarzę grał w Legii II odpowiedz

Johnny - 2 godziny temu, *.plus.pl @Gosc: a nie chodzi Ci o Mateusza? odpowiedz

S - 3 godziny temu, *.centertel.pl SZACUN PANOWIE.rts do budy. odpowiedz

