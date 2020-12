Koszykówka

HydroTruck Radom 71-70 Legia Warszawa

Niedziela, 13 grudnia 2020 r. 21:05 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 16. kolejki Energa Basket Ligi Legia Warszawa przegrała 70-71 na wyjeździe z HydroTruckiem Radom. Od początku aż do końcowej syreny mecz był bardzo wyrównany. Prowadzenie zmieniało się kilkukrotnie i ostatecznie minimalnie lepsi okazali się gospodarze.



Pierwsze trzy minuty meczu to kilka niecelnych prób z obu stron. Dopiero rzut Robertsa Stumbrisa trafił do celu i tym samym przełamał złą passę obu zespołów. Radomianie postawili legionistom twarde warunki mocno walcząc o piłkę po obu stronach boiska, ale wynik ciągle był bliski remisu. Dwie udane akcje gospodarzy w samej końcówce pierwszej kwarty przesądziły o tym, że to HydroTruck wygrał tę część spotkania 15:11. Warszawianie szybko doprowadzili do remisu, ale nie potrafili zdominować sytuacji na boisku i dyktować swoich warunków gry. W szeregach Zielonych Kanonierów było sporo niedokładności, którą wykorzystywali koszykarze HydroTrucku. Na półmetku spotkania był idealny remis, 33:33, a liderem punktowym stołecznych był Jamel Morris z 12 „oczkami" na koncie.



Po przerwie radomianie zyskali kilkupunktową przewagę, która jednak w ciągu kilkudziesięciu sekund została zniwelowana przez będącego w bardzo dobrej dyspozycji amerykańskiego rzucającego Legii. To właśnie Jamel Morris był motorem napędowym warszawian, ale ostatnie słowo w trzeciej kwarcie meczu należało do gospodarzy, kiedy to zza łuku trafił Jabarie Hinds.



Wszystko wskazywało na to, że o losach meczu przesądzi zacięta końcówka spotkania. Tak właśnie było – na dwie minuty przed końcem spotkana Jakub Karolak wyprowadził swój zespół na prowadzenie 70:69, ale wkrótce na linii rzutów wolnych nie pomylił się Jabarie Hinds. Warszawianie mieli okazję na zwycięski rzut, ale próba Jamela Morrisa z narożnika boiska trafiła w obręcz i to radomianie cieszyli się z cennego zwycięstwa z wiceliderem tabeli. Dla legionistów to dopiero czwarta porażka w sezonie.



Kolejne spotkanie "Zieloni Kanonierzy" rozegrają w sobotę, 19 grudnia w Dąbrowie Górniczej.



PLK: HydroTruck Radom 71-70 Legia Warszawa

Kwarty: 15-11, 18-22, 26-25, 12-12



HydroTruck Radom [punkty, za trzy]

55. J. Hinds 31 (4)

23. R. Stumbris 9 (2)

4. M. Piechowicz 8 (2)

29. F. Zegzuła 7 (2)

50. B. Prahl 4

---

2. D. Griffin 10 (2)

16. D. Wall 2

41. A. Lewandowski 0

0. M. Tomaszewski -

13. J. Zalewski -

20. D. Krakowiak -

21. D. Ostojić -



Legia Warszawa [punkty, za trzy]

24. J. Morris 31 (6)

3. J. Karolak 12 (2)

8. L. Medford Jr 9

91. D. Wyka 4

14. G. Kulka 2

---

5. N. Neal 7 (1)

15. A. Linowski 3

31. G. Kamiński 2

33. E. Watson 0

99. J. Sadowski 0

18. M. Konopatzki -

84. P. Kuźkow -





Komisarz: Z. Błażkowski

Sędziowie: D. Zapolski, G. Czajka, J. Pietrzak



Mecz bez udziału publiczności.





Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz