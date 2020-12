Wyniki 13. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (8)

SF - 13.12.2020 / 20:41, *.tpnet.pl Ten Lech niewygrywajacy to fajny !!! odpowiedz

Pawełek - 13.12.2020 / 17:23, *.vectranet.pl Amica pędzi na majstra, że aż miło :-) Frajerzy pisani caps lockiem i boldem. odpowiedz

Real deal - 12.12.2020 / 11:44, *.virginm.net Swierczoka powinni z Piasta wyciagnac.Widac ze ta Liga dla niego nie jest wielkim wyzwaniem.Takiego nam potrzeba,o Ile mozna oczywiscie. odpowiedz

Arek - 12.12.2020 / 13:52, *.tpnet.pl @Real deal: Piast ma prawo pierwokupu. odpowiedz

Wolfik - 12.12.2020 / 22:37, *.mm.pl @Arek: Musieliby pół tego smutnego miasta zastawić.... odpowiedz

Arek - 11.12.2020 / 23:52, *.tpnet.pl Podbeskidzie grubo idzie. odpowiedz

Gienek - 11.12.2020 / 09:51, *.netfala.pl Trzeba wygrać z Wisłą i poprawić chyba wciąż niekorzystny bilans meczów z tym klubem. Nie wiem dokładnie, ale jesteśmy gdzieś na styku w bilansie z nimi. odpowiedz

Jano - 11.12.2020 / 14:39, *.orange.pl @Gienek: Mylisz się kolego bilans spotkań jest dla nas korzystny aczkolwiek nieznacznie :) odpowiedz

