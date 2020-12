Karbownik nie zagra do końca roku

Ze względu na obecność zmian przeciążeniowych kości piszczelowej, sztab medyczny Legii Warszawa podjął decyzję, że Michał Karbownik będzie pauzował do końca roku. Pomocnik Legii nie wystąpi w grudniowych meczach z Wisłą Kraków i Stalą Mielec. Planowany powrót Michała Karbownika do treningów jest przewidywany podczas okresu przygotowawczego w styczniu. Legia poinformowała o sytuacji klub Brighton&Hove Albion. Oba sztaby medyczne będę współpracować w tym zakresie.

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Marcin - 58 minut temu, *.vbox.pl Ale na Dubaj to będzie zdrowy jak ryba. odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.chello.pl do Aaaa:na szczęście kontuzjowany. odpowiedz

Aaaaa - 1 godzinę temu, *.wifimax.pl Co z Gvilią? odpowiedz

WETERAN - 2 godziny temu, *.chello.pl I tak to jest, kiedy się orze małolatami. odpowiedz

Alex Bielany - 2 godziny temu, *.centertel.pl Trzeba na niego uważać bo Angole jeszcze zrezygnują z transakcji stulecia i Mioduski sie powiesi z rozpaczy odpowiedz

norge - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Alex Bielany: prawda jest taka, że Legia ma coś około 200 milionów długu, z czegoś trzeba spłacać odpowiedz

Autor - 57 minut temu, *.virginm.net @norge: A jak dlug ma sie zmniejszac jak ten poczochrany typ nie pozwoli druzynie awansowac do zadnych pucharow europejskich? Jak zamiast podpisywac pilkarzy na miare to sprowadza szrot bo tanszy oraz oczekuje mniejszego wynagrodzenia. Niby biznesmen a sam sie wprowadzil w ten marazm i nasz klub. Nic nie bedzie z mioduskim za steram tylko zjazd i dlug coraz wiekszy. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.