Z obozu rywala

Wisła przed meczem z Legią

Piątek, 11 grudnia 2020 r. 12:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W sobotę o godzinie 20 legioniści w Krakowie zmierzą się z Wisłą. Najbliższy rywal stołecznego zespołu od pewnego czasu boryka się ze sporymi problemami.



Obecny sezon dla Wisły rozpoczął się słabo i do tej pory niewiele się zmieniło. Wiślacy zaczęli od kompromitacji w Pucharze Polski, gdzie 1-2 przegrali z trzecioligowym KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. "Pomarańczowo-czarni" szalę zwycięstwa przechylili dopiero w doliczonym czasie gry, przez co porażka Wisły była jeszcze bardziej bolesna. Później lepiej nie było, gdyż pierwszą wygraną piłkarze Wisły odnieśli dopiero w 7. kolejce, za to aż 6-0 pokonując Stal Mielec. W następnej kolejce ograli Podbeskidzie Bielsko-Biała. Póki co pokonanie dwóch beniaminków to największy sukces ekipy z Małopolski. Ich bilans jest tragiczny, gdyż oprócz dwóch zwycięstw, zremisowali pięć spotkań oraz tyle samo przegrali. Z jedenastoma oczkami na koncie zajmują dopiero 12. miejsce w tabeli, a nad ostatnim Podbeskidziem mają jedynie dwa punkty przewagi. Wisła strzeliła 17 goli i tyle samo straciła. Włodarze "Białej Gwiazdy" prawdopodobnie liczą na tzw. "efekt nowej miotły". Artura Skowronka na stanowisku szkoleniowca zastąpił Niemiec Peter Hyballa, który przez Przegląd Sportowy jest nazywany gorszą wersją Jürgena Kloppa. 45-latek był trenerem młodzieżówki Bayeru 04 Leverkusen czy Borussii Dortmund. Pracował również w Holandii i na Słowacji.



Najlepszym strzelcem wiślaków jest 23-letni Hiszpan Chuca, który oprócz trzech trafień w lidze, zanotował jedno w Pucharze Polski. O rok starszy Brazylijczyk Jean Carlos oraz 28-letni Kostarykańczyk Felicio Brown Forbes mają po trzy gole na koncie. Mocnym punktem zespołu niezmiennie jest Jakub Błaszczykowski. Zawsze walczy do końca, a na murawie daje z siebie wszystko. Póki co w sześciu meczach zdobył dwie bramki. Ciekawym posunięciem było ściągnięcie latem czeskiego stopera Michala Frydrycha. 30-latek ostatnie pięć lat spędził w SK Slavii Praga, z którą trzykrotnie sięgał po krajowe mistrzostwo oraz dwukrotnie po puchar. Wcześniej reprezentował barwy Banika Ostrava. W sumie w czeskiej ekstraklasie rozegrał ponad 200 spotkań. Póki co w barwach Wisły wystąpił ośmiokrotnie i zanotował jedno trafienie.







Pojedynki Legii z Wisłą to bardzo długa historia, która sięga roku 1927. Od tamtej pory obie ekipy zmierzyły się ze sobą aż 170 razy. Przewaga legionistów jest niewielka, gdyż zwyciężali 63 razy, a o jeden raz mniej wygrywali krakowianie. Remis padł 47 razy. Ostatnią potyczkę w stolicy z pewnością lepiej wspominają legioniści, który zwyciężyli aż 7-0. W Krakowie ostatnio również górą byli "Wojskowi", którzy wygrali 3-1.



WISŁA KRAKÓW - LEGIA WARSZAWA

KURSY: 1 4.85 X 3.72 2 1.80