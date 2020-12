Trwają przygotowania do meczu w Krakowie

Trwają przygotowania Legii do sobotniego meczu w Krakowie. W środę piłkarze rozpoczęli zajęcia na boisku w ośrodku treningowym o godzinie 11. Na boisku stawiło się 25 zawodników. Nieobecni byli Michał Karbownik i Walerian Gwilia , indywidualnie ćwiczył Jose Kante . Normalnie w treningu uczestniczył Bartosz Kapustka , który mocno ucierpiał w sobotnim starciu z Lechią. Pomocnik będzie do dyspozycji trenera w najbliższym spotkaniu. Fotoreportaż z treningu - 21 zdjęć Woytka Motywem przewodnim treningu były gierki na pięciu wyznaczonych polach w obrębie całego boiska. Na głównym polu rywalizowały dwie jedenastki, a na pozostałych czterech zespoły "Żółtych" i "Różowych" były dzielone na pół. Gierki były wyrównane, a sztab szkoleniowy skrzętnie notował wszystkie gole, a po zajęciach na powtórkach rozpatrzy nawet czy któraś z bramek nie padła z pozycji spalonej. Żółci: Boruc (Cierzniak) - Juranović, Wieteska, Jędrzejczyk, Mladenović - Wszołek, Andre Martins, Kapustka, Slisz, Luquinhas - Pekhart Różowi: Miszta (Tobiasz) - Stolarski, Lewczuk, Hołownia, Luis Rocha - Skibicki, Antolić, Valencia, Cholewiak - Rafael Lopes, Rosołek Z powyższych składów można wywnioskować najbardziej prawdopodobną jedenastkę na spotkanie z "Białą Gwiazdą", który odbędzie się w sobotę o godzinie 20:00. Miejsce kontuzjowanego Karbownika zajmie Bartosz Slisz , a w miejsce pauzującego za żółte kartki Lewczuka zagra Mateusz Wieteska .

MARKUS - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl dziwna historia z niektórymi pilkarzykami odpowiedz

lob - 2 godziny temu, *.chello.pl Leni, obiboków, symulantów wywalić jak najszybciej !!!!!!!! odpowiedz

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.chello.pl Pan Kante oczywiście miał trening indywidualny,przez kilka dni oczywiście nie minęły powracające,STARE,dolegliwości,których zdiagnozować nie sposób,bo kontuzję mentalną ciężko wyleczyć. Oczywiście w sobotę będzie w miarę zdolny,by tym razem usiąść na rezerwie,dla niepoznaki,że mu się rzeczywiście nie chce,może nawet wejdzie na 10-15 minut. I od przyszłego tygodnia znowu udawanie piłkarza...aż do ostatniej kolejki. Potem wreszcie wolne i można jechać do domu. I szukać naiwnego,nowego, klubu... odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @SEBO(L) : Uparłeś się Kolego na tego Kante. Masz prawo. Zwracam jednak uwagę, że mamy w kadrze jeszcze Remy'ego, którego sytuacja wygląda podobnie. Nie zapominajmy również o Valencji. odpowiedz

Pio - 3 godziny temu, *.plus.pl @Wolfik: Valencię i remy to trzeba traktować jakby juz ich nie było a z kante to rzeczywiście dziwna historia odpowiedz

Żmija - 54 minuty temu, *.vectranet.pl @Pio: cała trójka powinna dostać kosiarki i strzyc murawę w LTC - przynajmniej tyle by wnieśli... odpowiedz

