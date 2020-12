Trening

Praca nad skutecznością

Czwartek, 10 grudnia 2020 r. 14:40 Woytek, źródło: Legionisci.com

Czwartkowy trening Legii poświęcony był w głównej mierze pracy nad wykończeniem w ofensywie. Najpierw jednak piłkarze podzieleni na dwie drużyny przez dłuższy czas grali na utrzymanie. Szkoleniowcy liczyli liczbę udanych podań, po określonej liczbie zaliczana była bramka. W zajęciach nie uczestniczył Bartosz Kapustka, obecny był natomiast Ariel Mosór.



Cały czas indywidualnie ćwiczy Jose Kante. Ponadto pod okiem trenerów przygotowania fizycznego trenowali Walerian Gwilia i Vamara Sanogo. Lista nieobecnych na treningu: Inaki Astiz, Bartosz Kapustka, Michał Karbownik, Kacper Kostorz, Marko Vesović, William Remy, Wojciech Muzyk, Szymon Włodarczyk, Bartłomiej Ciepiela.



Do pracy nad wykończeniem Czesław Michniewicz zabrał trzech napastników (Pekhart, Rafael Lopes, Rosołek), raz bocznych obrońców (Mladenović i Juranović) oraz skrzydłowych (Luquinhas i Wszołek). Zadaniem pomocników i obrońców było wrzucanie piłki w konkretne obszary pola karnego, a napastnicy musieli w odpowiednim momencie ruszyć do piłki i próbować pokonać Artura Boruca. - Artur, chyba możesz iść na druga stronę, bo z tego goli nie będzie... - motywował szkoleniowiec z przekąsem swoich podopiecznych do dokładniejszych dośrodkowań. Po kilkudziesięciu różnego rodzaju wrzutkach trener dodał: - No, to jak zrobimy jeszcze po sto z lewej i prawej strony, to będzie efekt! W tym samym czasie pozostali zawodnicy ćwiczyli na drugiej części boiska pod okiem Przemysława Małeckiego.



Piątkowe zajęcia także odbędą się przed południem. O godzinie 14:30 zespół wyruszy w kierunku Małopolski na mecz z Wisłą Kraków, który odbędzie się w sobotę o godzinie 20:00.



