filand - 46 sekund temu, *.t-mobile.pl Druga wrzutka w pole karne Wisły. 63 minuta... odpowiedz

Legia⚽️Kings - 1 minutę temu, *.57.79 59′ Zmiana Legia: Paweł Wszołek Kacper Skibicki ✨⚽️✨Good Luck !Skibi!Paweł dzièki! odpowiedz

Marco(L)io - 2 minuty temu, *.bahnhof.se Kolejny raz,okazuje sie ze wystarczy zastosowac agresywny pressing i juz jestesmy bezradni!!!Dlaczego nie potrafimy odpowiedziec tym samym? odpowiedz

wtf - 4 minuty temu, *.chello.pl Trenerski odpad z Niemiec 1 vs 0 Wybitny przedstawiciel polskiej myśli szkoleniowej odpowiedz

filand - 8 minut temu, *.t-mobile.pl Druga wrzutka w pole karne Wisły. Niecelne. 56 minuta. odpowiedz

Syn trenera - 9 minut temu, *.vectranet.pl Dalej się podniecajcie jak po wgranej z Lechia. Ta drużyna nie ma charakteru i kregoslupa, brak ambicji. Przeciwnik czy to w lidze jak dzis czy w Europie Omonia podejdzie trochę wyżej do presingu i jest problem. Inna sprawa że tacy piłkarze jak Valencja, Slisz, Wieteska to nieporozumienie w Tym klubie. Zamiast do Dubaju w Bieszczady na zgrupowanie że dwa razy by weszli na Tarnicę to by i siłę i kondycję mieli. odpowiedz

Legia⚽️kings - 11 minut temu, *.57.79 No to mamy odpowiedź ..45′ Duże nieporozumienie Valencii i Wszołka - podanie do tego drugiego było zdecydowanie za mocne odpowiedz

Kowal - 13 minut temu, *.centertel.pl Po co to oglądać jak nie ma nawet 11 Polaków ma murawie odpowiedz

filand - 13 minut temu, *.t-mobile.pl Była wrzutka. Nr 1 Czekam na następne...pole karne.. odpowiedz

trollu - 17 minut temu, *.vectranet.pl Brawo,oby tak dalej,tylko teraz na spokojnie żeby następnej bramki nie stracić,jak będzie dobrze to dowieziemy te 0-1 do końca ewentualnie jeszcze jednego tylko stracimy,nie jest źle,małymi kroczkami do przodu odpowiedz

koczi - 18 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Wynik meczu jest sprawiedliwy odpowiedz

Korek - 18 minut temu, *.chello.pl Jeżeli trener Czesław niezwłocznie nie zmieni Valencji na kreatywnego piłkarza, to tego meczu nawet nie zremisujemy. Przykro patrzeć jak ten napastnik przeszkadza pozostałym legionistom w konstruowaniu akcji ofensywnych. Praktycznie gramy w 9,5.

Ciekawe skąd taki upór w wystawianiu ww. w wyjściowej jedenastce? odpowiedz

ADAM - 10 minut temu, *.centertel.pl HAŃBIĄ TE BARWY KLUB GRA DNO PRANIE TRENERZE TO NIE PYANDIA TYLKO LEGIA WARSZAWA odpowiedz

koczi - 10 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl @Korek: zobacz kto jest na ławce i znajdź tam kreatywnego zawodnika odpowiedz

Gienek - 20 minut temu, *.vectranet.pl Na razie Legia gra na stojąco. Wisła gra agresywnie a nasze gwiazdeczki nie umieją sobie z tym poradzić. Zobaczmy drugą polowę. Wierzę, że będzie lepiek! odpowiedz

Kante trenował indywidualnie - 21 minut temu, *.inetia.pl Może myślami są już w Dubaju? odpowiedz

Adam - 22 minuty temu, *.centertel.pl TRENERZE TO JEST LEGIA odpowiedz

Michał - 25 minut temu, *.plus.pl Wstyd i hańba nie grać nic w LEGII.Szkoda prądu i nerwów.Dawno z Wisłą nie przegraliśmy no to już czas. odpowiedz

Cziko - 25 minut temu, *.jmdi.pl Czy trener skisłej jest aż tak dobry? odpowiedz

SEBO(L) - 28 minut temu, *.chello.pl Dać im więcej wolnego! 3 dni po Lechii było za mało!!! odpowiedz

Adam - 30 minut temu, *.centertel.pl HAŃBIĄ BARWY KLUB GRA DNO GWIZDECZKI ZERO ZAANGAŻOWANIA odpowiedz

Hiszpan - 35 minut temu, *.telnaptelecom.pl I jeszcze ten niemota z 4 poszedł na wywiad. Ma rozmach sku... odpowiedz

Po(L)ubiony - 32 minuty temu, *.chello.pl @Hiszpan: Pajacu, obejrzyj jeszcze raz sytuacje a potem pieprz! Yeboaha powinien kryć defensywny pomocnik Martins, nie stoper! odpowiedz

Hiszpan - 27 minut temu, *.telnaptelecom.pl @Po(L)ubiony: Lamusie w piątce pomocnik. Bierz rozbieg i pier.. w ścianę. odpowiedz

PLEBAN - 23 minuty temu, *.tpnet.pl @Hiszpan: Widać Najmana się naoglądałeś :D

Czesio przed meczem co mówił? Że my jesteśmy Legia możemy podawać skład na odprawie. Niech on jeszcze na odprawie poda najlepiej jak zagrają poszczególni zawodnicy. Cyrk na kółkach od prezesa po trenera. Kto zarządza i kto trenuje Legie.. To jest po prostu cyrk na kółkach odpowiedz

Hiszpan - 21 minut temu, *.telnaptelecom.pl @PLEBAN: Najman byłby lepszy niż Wieteska. odpowiedz

PLEBAN - 19 minut temu, *.tpnet.pl @Hiszpan: pod warunkiem że z Zambrowa odpowiedz

Hiszpan - 15 minut temu, *.telnaptelecom.pl @PLEBAN: Dokładnie. odpowiedz

Elquatro - 37 minut temu, *.chello.pl Ale ananasy odpowiedz

Wrath - 38 minut temu, *.chello.pl nie ma środka pola, to i nie mamy kontroli nad meczem :/ odpowiedz

W(L) KP - 39 minut temu, *.icpnet.pl Panie Michniewicz rób pan zmiany!!!!? odpowiedz

Kante trenował indywidualnie - 41 minut temu, *.inetia.pl Luquinhas jeździec bez głowy, chaotyczny i niedokładny. odpowiedz

Jerry - 12 minut temu, *.t-mobile.pl @Kante trenował indywidualnie: Jedyny, który chce grać. Ciagnie pilke do przodu ale komu ma podać? Valencii lamusowi czy Wszołkowi, który potyka się o wlasne nogi? odpowiedz

Leśny Dziadek - 41 minut temu, *.centertel.pl Mamy niby 30 kilku zawodnikow, ale papiery na gre i zdrowie ma MOZE mniej niz polowa. To jakis koszmar, co robi dzial skautingu... odpowiedz

Książę Nocy - 37 minut temu, *.inetia.pl @Leśny Dziadek: Taaa połowa... Na 30stu jest może ze trzech. Przynajmniej obecnie. odpowiedz

Po(L)ubiony - 34 minuty temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: To powinien być punkt wyjścia do dalszych działań. Połowa nie umie grać, druga - gra, ale niespecjalnie dobrze. Ta ekipa, w tym składzie, MP nie zdobędzie. Nawet z Kloppem. odpowiedz

711 - 44 minuty temu, *.vectranet.pl Nic niema za darmo panowie KIBICE nie w Eklapie odpowiedz

wtf - 45 minut temu, *.chello.pl Tchórzliwa,asekuracyjna gra,nawet z największymi dziadami!Już widać rękę trenera Michniewicza. odpowiedz

grzesiek - 46 minut temu, *.centertel.pl No i co zwolennicy Michniewicza?

Vuko to był gość przy tym......asie. odpowiedz

W(L) KP - 47 minut temu, *.icpnet.pl Valencja i Slisz to muszą być plecy odpowiedz

Po(L)ubiony - 48 minut temu, *.chello.pl Nie Wieteska popełnił błąd, a Martins. Valencia nie gra gorzej niż Wszołek, który jest najsłabszym graczem Legii w tym meczu. Tylko kto go może zastąpić? odpowiedz

koczi - 53 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl bez Karbownika i Kapustki nie ma kto biegać i kreować akcji. Ślisz, Wieteska, Wszołek, Valencia słabo. Można zapomnieć o wygranej. odpowiedz

:) - 50 minut temu, *.chello.pl @koczi: kurde, to wyłączam tv odpowiedz

. - 53 minuty temu, *.chello.pl Każde podanie do Wszołka to stracona akcja. odpowiedz

Wiem co mówię - 55 minut temu, *.chello.pl Po Michniewiczu trenerem będzie jakiś Niemiaszek. Mioduski nie odpuści. odpowiedz

Yeti - 58 minut temu, *.vectranet.pl Na razie przewaga Wisły. Legia oszołomiona nie wie co się dzieje. odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ile Legia miała wrzutek (nie wrzątków) w pole karne Wisły w ciągu 20 minut meczu?

Pozdrawiam odpowiedz

filand - 18 minut temu, *.inetia.pl @filand: To sobie popatrzę na drugą połowę... odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Tak jak pisałem wczoraj gramy w 9. Wieteska i Valencia nie godni koszulki Legii. odpowiedz

Mr. - 1 godzinę temu, *.virginm.net Jest szansa ze wieteska znowu złapie kontuzję. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Wietes pajac. odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Hiszpan: a ty kim jestes? odpowiedz

pawel - 54 minuty temu, *.mm.pl @:) :

Ma rację. Wieteska to jedna z większych pomyłek Legii ever odpowiedz

:) - 52 minuty temu, *.chello.pl @pawel: to nie oglądaj odpowiedz

Gienek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ku.wa ale dno na razie. Wieteska sie popisał. odpowiedz

Mario Marki - 1 godzinę temu, *.chello.pl Boruc już wpuscił odpowiedz

Won - 1 godzinę temu, *.virginm.net Wietesk wrócił . odpowiedz

wstyd - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl WIETESKA DO REZERW !!! odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Pamiętam sezon we Włoszech, gdzie Artur miał do siebie pretensje tylko za jedną straconą bramkę, gdy poślizgnął się przy strzale Drewnokadabry. I właśnie nie potrafił obronić podobnego strzału, mimo że tym razem wcale nie stracił równowagi. Szkoda. odpowiedz

KowaL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Sprzedany mecz, ewidentnie szkoda oczu odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @KowaL: i prądu odpowiedz

Elquatro - 1 godzinę temu, *.chello.pl A Kante to skasował fejsbuka czy co? odpowiedz

As - 1 godzinę temu, *.chello.pl Boruc w formie, dwa kontakty dwa auty. odpowiedz

Stasiek - 1 godzinę temu, *.chello.pl No to jedziem odpowiedz

Mario Marki - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jest Boruc będą bramki odpowiedz

koczi - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl w takim składzie bedzie ciężko wygrać. Obym mylił sie. odpowiedz

kami(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl 1-6 DLANAS odpowiedz

Hehe - 1 godzinę temu, *.chello.pl 1:0 Wieteś odpowiedz

