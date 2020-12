Hyballa: Było widać nasz nowy styl gry

Peter Hyballa (trener Wisły): Muszę pochwalić swój zespół. Przez 60 minut wyglądaliśmy dobrze. Graliśmy super pressingiem, widać było nasz nowy styl gry, stwarzaliśmy sobie sytuacje. Mieliśmy problemy, kiedy byliśmy przy piłce. Nie najlepiej wyglądaliśmy też kondycyjnie, ale to będzie się poprawiać z tygodnia na tydzień. Legia ma świetnego napastnika, Tomasa Pekharta, który wykorzystał rzut karny, a potem sytuację w końcówce spotkania, kiedy nie zastosowaliśmy wystarczającego pressingu na skrzydłowych. Graliśmy dziś systemem 4-1-4-1. Jak nadrobimy braki kondycyjne, będziemy takie mecze wygrywać. Nie wykorzystałem dziś wszystkich zmian, bo nie uważałem, żeby na ławce byli zawodnicy o wystarczającej jakości.

Bemowo L - 1 godzinę temu, *.plus.pl boruc , valencia i ślisz najsłabsi na boisku odpowiedz

singspiel - 50 minut temu, *.centertel.pl @Bemowo L: Boruc? oglądałeś mecz w stanie uchlania kompletnego? odpowiedz

Duchnice - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Trener konkret!! Nic na sile. odpowiedz

Misza_Praga - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zwis(ł)a mi ta twoja wypowiedź, LEGIA MISTRZ!!! odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Trener Wisły podsumował mecz niezwykle rzeczowo. Bez zbędnego "ubarwiania". odpowiedz

