Wyszarpana wygrana

Sędziowie

Główny: Jarosław Przybył

Asystent: Radosław Siejka

Asystent: Bartłomiej Lekki

Techniczny: Jacek Lis



K - 15 minut temu, *.centertel.pl Patrząc na fizjonomię Żukowa myślałem że jest upośledzony. Potem okazało się że jest kazachem. odpowiedz

Darek - 36 minut temu, *.t-ipconnect.de Wygrana cieszy i to bardzo.Ja jestem narwany i przed meczem miałem stawiać na pewną wygraną Legii.Mówię sobie Wisła nic nie gra.Kurs na Legię mały.Albo z drugiej strony pójdzie wał.Kolega mi mówi ale Ty Dareczku jesteś narwany.Pomyśł logicznie.Jaki jest kurs na wygraną Legii przed meczem a jaki w 75 minucie gdy Legia przegrywa.

Po meczu mi powiedział,że tak się robi pieniądze gdy na trybunach kibiców brak.

Dziekuje Ci kolego za radę. Jutro ja stawiam.



Niestety ale taką mamy ligę. 75%klubów w ekstraklasie i pierwszej lidze sponsorzy główni to buki.Do póki się to nie zmieni bedziemy zdobywać kolejne mistrzostwa Polski i odpadać z pół amatorami w kwalifikacjach do europejskich pucharow.

Choć ostatnimi czasy to mam wrażenie że piłkarzyki nasze specjalnie odpuszczają europejskie puchary by mieć więcej wolnego.Kasa ta sama więc po co sie przemęczać.Lepiej zagrać raz na tydzien i wygrać w naszej dupoklasie niż się przemęczać co trzy dni i być krytykowanym za to że się przegrało w lidze europy 0 do 3.

Muszę przeznać,że naprawde dobry mecz Boruca.Chyba pierwszy od powrotu.Nagle mu się zachciało?

Zrobił nam prezent na święta? odpowiedz

Arek - 18 minut temu, *.chello.pl @Darek : Dareczeku ty taki fajny to od urodzenia jesteś czy kolega Cie tak zmienił odpowiedz

Super⚽️Coach - 14 minut temu, *.57.79 @Arek: Władeczki,Dareczki,Areczki...dajcie na luz... odpowiedz

Kibol78 - 5 minut temu, *.chello.pl @Darek :

Darek ma niemiecki obraz rzeczywistości i kolegów jak widać :))) Darek wracaj :)) skisła ma trenera który głownie opiera swoją taktykę na pressingu i przygotowaniu fizycznym , rzucili się od 1 sekundy i to była kwestia czasu kiedy padną a Legia przejmie kontrolę. Gdyby nie Sadlok ( z dużym kompleksem :) ) to szybciej by ich napoczęli :) pozdrów ziomków i graj u buka :))



odpowiedz

miL) - 36 minut temu, *.centertel.pl pierwsza połowa to masakra, w drugiej .. najważniejsze, że wygrana. Valencia - pewnie w papierach są zapisy, że musi zagrać tyle i tyle minut.. ale koleś kopał się dzisiaj w czoło. Boruc wybronił mecz, Pekhart On strzela głową tak jak Lewy nogą, no i Luquinhas może czasem irytuje ale napędza każdą akcję. odpowiedz

Detal⚽️Sukses - 43 minuty temu, *.57.79 Czesiu może czas dać 5dni treningów .....choć godzinke ,i detale szlifować!dziś widzisz że wielu cie zawodzi... czas wyje...ć kilku,a kilku na wzmocnienia do Młodej Legii! odpowiedz

Zu(L)us - 43 minuty temu, *.centertel.pl Zwycięstwow się nie sądzi. Brawo Artur. odpowiedz

76 - 49 minut temu, *.tpnet.pl Czesiu ten joel val to sabotaż...dramat...czy już się odkręcił po wkręceniu przy 1 bramce? Ja bym go wypozyczył może do Valencii Bayernu albo Atletico....a teraz na poważnie mniej Jędrzejczyków Valencii a więcej Luqiniasow martinsów i Borucow.... odpowiedz

Real deal - 56 minut temu, *.virginm.net Jedza, Wieteska kicha w obronie.Luki, mistrz pomocy,potrzebny drugi napastnik, no I bramkarz na przyszly sezon. odpowiedz

bie/L/sko - 1 godzinę temu, *.master.pl Jak Legia zdobywa bramki w końcówce to wyszarpane zwycięstwo, a gdy zdobywa je na początku meczu - to wymeczone zwycięstwo. A co będzie gdy bramki padną w środku meczu np 44 i 46 minuta ?

odpowiedz

Hugon - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Gruby najgorszy na boisku,całe szczęście że kopali w niego i piłka się odbijała jak od ściany raz poszła o 1 metr za daleko i wpadła do bramki, a gruby nawet się nie rzucił tylko się położył. odpowiedz

Kibol78 - 58 minut temu, *.chello.pl @Hugon:

psy szczekają , karawana jedzie dalej :) do budy :) odpowiedz

miL) - 50 minut temu, *.centertel.pl @Hugon: Hugon masz jakiś uraz do Boruca..? On wybronił dzisiaj mecz odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 1 godzinę temu, *.chello.pl Trudny teren młode lajkoniki,zmotywowany wielka Legia przyjechał,ważne trzy punkty.Takiego Boruca przyjemniej oglądać. odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Naprawdę wyszarpana wygrana. Po pierwszej połowie marzyłem o uratowaniu remisu, nie wierzyłem w 3 punkty. Mega fart, ale styl gry trzeba koniecznie poprawić. Za mało było pressingu i szybkiej gry na jeden kontakt. Gra była statyczna, do tego słabo wyglądał Valencia, któremu już Czesiek powinien podziękować i beznadziejny Wieteska. Lewczuk wróć. Slisz nie pokazuje nic ciekawego, a Wszołek jest za wolny. Niezbyt dobrze to wygląda, ale najważniejsze są 3 punkty. odpowiedz

JACUNHO - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Yeti:

Chciałbym tylko naznaczyć że Wieteska trzykrotnie uratował dupę Jędzy po jego katastrofalnych błędach.

A tak wogóle to byłem mocno ździwiony że przeciwko takim leszczom nie daję się szansy Mosórowi, a przecież już raz zaprezentował się całkiem nieźle odpowiedz

Janek - 52 minuty temu, *.125.75 @Yeti: akurat Lewczuk w składzie to jest pewna czerwona kartka lub karny. Choć też uważam że Wietes jest słaby. odpowiedz

A my swoje... - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Laga na Pekharta i do przodu! Tylko Legia! odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net Legia walcząca...

Legia walcząca do końca....

Tylko 3 punkty się liczą dziś...

Resztę pomijam milczeniem...

Mistrz Mistrz Legia Mistrz... odpowiedz

Czarny76 - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Mysle ze Jędrzejczyk powinien usiąść przed lustrem i porozmawiać ze swoją głowa.Te jego zagrania wołają o pomstę do nieba.To samo dotyczy Mladenovicia.Aha i na koniec.Rozumiem ze Valencii już w Legii nie zobaczę? odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Brawa za wytrwałość i chęć wygranej. Krótkie podsumowanie meczu:

-środkowy obrońca (a najlepiej dwóch) potrzebni od zaraz!

-Boruc irytuje wybijaniem piłki po trybunach, ale swoje robi. odpowiedz

J1980 - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Można wiele gadać i śliny wypluć... Ale jedno trzeba przyznać... Legii Czesiek zaszczepił swego rodzaju gen zwycięstwa... Nawet jak gówno gra... odpowiedz

Zyzio - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @J1980: Dobrze napisane(powiedziane) kolego.

odpowiedz

WarszawskaOchota - 2 godziny temu, *.orange.pl Słaba Legia wygrywa ze słabą Wisłą.

Najważniejsze ze zdobyliśmy 3 pkt. odpowiedz

Opinia z Krakowa - 2 godziny temu, *.fiberlink.pl Ślisz, Jędza tragedia!!! Oczy bolą co oni uskuteczniają. A wygraliśmy bo Lewczuk ogromną prace wykonał ... nie dojechał następny DRWAL. odpowiedz

Slabol - 2 godziny temu, *.253.33 Najsłabszy mecz Legii za Cześka, aż podejrzanie to wyglądało. Luqi i Tomasz robią różnicę. Boruc 5 wybić w krzaki ale 2 setki wybronił. Ten Forbes ładnie przestawiał Wieteske i Jedze. Stoperzy dramat. Czy Wieteska, czy Lewczuk czy Jędza. Odstają od reszty drużyny. odpowiedz

WOLA - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Slabol:Czepiasz się przecież statystycznie mamy najlepszą obronę w lidze;-) odpowiedz

Senior - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Priorytet śo i ktoś w rodzaju L Pisza odpowiedz

WOLA - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Nasz hejtowany bramkarz dzisiaj wybronił mecz, ale te wybicia nogą tragiczne. odpowiedz

Marian - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Legancko,tego odpowiedz

PAB(L) O - 2 godziny temu, *.mm.pl Brawo Tomas, brawo Artur Boruc, oczywiście za obrony, nie wyprowadzanie piłki, liczą się 3 pkt odpowiedz

WOLA - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Bardzo słaby mecz ale 3 punkty cieszą.

Takimi zwycięstwami robi się mistrzostwo w naszej lidze odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Brawo Tomasz. Dzięki za ambicję Luiquinas, Artur, Kacper, Josip i Filip. Reszta w********ć. odpowiedz

ksieciunio - 2 godziny temu, *.chello.pl Boruc wyprowadzanie piłki - tragedia ale co uratował to nasze!!!!!!!! odpowiedz

Misiek75 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wynik lepszy niż sam mecz. Wieteska, Valencia i przede wszystkim Jędrzejczyk tragedia a przede wszystkim ten ostatni to już chyba czas w Legii po mału mija. Jedzą tragedia naprawdę, takie błędy to jemu nie przystoją. Ważne, że udało się wygrać. Pekhart na plus zdecydowanie. odpowiedz

Kuba - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Misiek75: Jak ja tęsknię za Pazdanem, on takich błędów jak Jędrzejczyk nie popełniał. odpowiedz

Wybył - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Sadlok dostał kartkę odpowiedz

jim - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Dobrze że zdobywamy punkty po tak słabych meczach ale jeżeli na wiosnę gra się nie zmieni to w pucharach będzie jak co roku odpowiedz

andiu.b - 2 godziny temu, *.241.192 Gwizdał nA zielono

odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Chcemy Papszuna. odpowiedz

Pekhart - 2 godziny temu, *.centertel.pl Musi odejść !!! odpowiedz

Andriu.b - 2 godziny temu, *.241.192 Sędzia główny bohater

odpowiedz

lolo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Andriu.b: A co Ty chcesz od sędziego? W którym momencie Cię tak skrzywdził? Nie siej fermentu paralityku! odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.mm.pl Dziś się udało. Wnioski na zimowe transfery? Wyrównać kadrę. Zmiennicy muszą dawać jakość.

Bezapelacyjnie murzyn , Wieteska, Stolarski, Rocha, Gvilia pożegnać bez żalu. W ich miejsce realne wzmocnienia. Wszołek, Ślisz zapier...lać w przygotowawczym by złapać formę. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Kadra 30 osób do grania góra 12-stu. odpowiedz

Julon - 2 godziny temu, *.timplus.net Pekhart jest bezcenny TERAZ!! odpowiedz

Mar - 2 godziny temu, *.centertel.pl Czy strzelenie drugiej bramki przez Legię zwalnia tego łobuza z pokazania kartki temu bandycie Sadlokowi ?? odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Mar: przecież dostał w 90 min sprawdź odpowiedz

Sradlok - 1 godzinę temu, *.253.33 @Mar: dostał odpowiedz

Łukasz - 2 godziny temu, *.net.pl Valencia i Wieteska nigdy więcej. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl @Łukasz: Święte słowa. Plus Kante Sanogo Stolarski Remy . odpowiedz

Wygrana - 2 godziny temu, *.chello.pl przy ul Retmana w Krakowie zawsze dobrze smakuje odpowiedz

StaryChlopzBielan - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Wygrana: przy jakiej ulicy??? Coś się chyba poje.. Prawie dobrze odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Artur Boruc w 2 połowie uratował nam skórę. Generalnie bardzo słaby mecz. Najważniejsze 3 pkt. odpowiedz

Kaktus - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Przed meczem z Wisłą Pekhard udzielił wywiadu: "Poprzednie spotkanie z Wisłą Kraków to był nasz drugi mecz po lockdownie, panował straszny upał i w pierwszej połowie graliśmy dramatycznie słabo. Ja też. Potem było lepiej i strzeliłem gole, które zapewniły ważne punkty. Teraz postaramy się o powtórkę "

Prorok jaki czy co?

W pierwszej połowie tragedia, w drugiej Pekhard strzelił dwa gole ;) odpowiedz

Luk - 2 godziny temu, *..unassigned @Kaktus: Kim jest „Pekhard”????? odpowiedz

bie/L/sko - 1 godzinę temu, *.master.pl @Kaktus: Świetnie skojarzenie . Szacun odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.124.248 Cud cud cuddd

W Krakowie wygrana z wisła w 7 zawodników

Boooo

Valencia

Witeska

Jędrzejczyk

Wszołek

To zwykle drewna

Jak można płacić za taką grę

Zgroza... odpowiedz

M - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Uff..÷3 i alleluja. Q.. dość tego pseudo... STADIONY DLA KIBICÓW!!!!!!!! odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Boruc King!!! Po raz kolejny ratuje wynik. Może i ma nadwagę ale co klasa to klasa. odpowiedz

zaba285 - 2 godziny temu, *.116.118 Wieteska jak zwykle słabo, mieliśmy dużo szczęścia że nie było więcej niż tylko 1 jego bramka... powinien wrócić do Górnika odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl @zaba285: A ty wróć do Zabrza. odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl Wszołek zszedł, Valencia zszedł, Legia wygrała! Przybył za bardzo maczeciarzy oszczędzał. Sadlok za faul na Skibickim powinien dostac czerwo. Tylko Legia! odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Gratulacje i owacje na stojąco dla Legia. Zwycięzców się nie sądzi... odpowiedz

PLEBAN - 2 godziny temu, *.tpnet.pl DUMNA LEGIA WIELKA LEGIA ŁAMAK 1/2 LECIUTKO odpowiedz

