Slisz: Niezawodny Pekhart

- Bardzo potrzebowaliśmy bramki na 1-1. Stwarzaliśmy sobie sytuacje, ale kończyliśmy je niecelnymi strzałami. Rzut karny był momentem przełomowym i dał nam wiar w żagle - powiedział po meczu Bartosz Slisz . - Pierwsza połowa nie była dobra w naszym wykonaniu. Brakowało nam opcji do rozegrania piłki, źle się poruszaliśmy po boisku. W drugiej części wyglądało to lepiej i zdobyliśmy gole, a konkretnie zrobił o nasz niezawodny Tomas Pekhart. W grze Wisły pod wodzą nowego trenera było widać różnicę. W pierwszej połowie bardzo dobrze nas pressowali. W drugiej zszedłem trochę niżej, tak jak ćwiczyliśmy na treningach i mieliśmy więcej spokoju w rozegraniu - dodał legionista.

wstyd - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl ten Slisz to wywalone 2 miliony euro w błoto gość niczym sie nie wyróżnia oprócz tego, że walczy i dobrze czyta gre... to trochę mało... odpowiedz

Ernesto - 1 godzinę temu, *.com.pl Slisz chłopaku co ty robisz w Legii!! W kazdym meczu jesteś najsłabszy na boisku nie masz nawet momentów przebłysku!!! odpowiedz

Sss - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Ernesto: słabszy od Wieteski i Jędzy nie jest. odpowiedz

Ernesto - 1 godzinę temu, *.com.pl @Sss: Widziałeś jaka Brazyliane dzisiaj zagrali wyżej wymienieni żeby nie spalony akcja meczu ???? A tak na poważnie dla mnie nie ma umiejętności ten chłopak żadnych. Legia to za wysokie progi dla niego. Ale to moje zdanie. Pozdro odpowiedz

zaba285 - 1 godzinę temu, *.116.118 @Ernesto: Wieteska to najgorszy piłkarz Legii w od dawna. Jędrzejczyk zaczyna się do niego dostosowywać poziomem.



Valencia mam nadzieje że to ostatni mecz, lepiej dać szansę młodym



Pekhart bardzo poprawił formę. Na początku to był taki "czeski Rasiak", ale trzeba przyznać, że jak na naszą ligę naprawdę dobry napastnik

odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl Brawo Thomas ale szczerze powiem że myślałem że Legii łatwiej pójdzie, ciekawe czy Wisła z Lechem też tak będzie flaki wypruwać odpowiedz

ElCiapas - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No i dalej krytykujcie Pekharta wy znafcy w bamboszach.A ja mówię brawo Tomasz odpowiedz

