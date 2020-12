Nasze oceny

Plusy i minusy po meczu z Wisłą

Poniedziałek, 14 grudnia 2020 r. 20:20 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legioniści zdołali odwrócić losy meczu w Krakowie w samej końcówce, choć przez większość meczu nie za bardzo potrafili sobie poradzić z pressingiem wiślaków. Ponadto nie uniknęli kilku poważnych błędów w obronie, których na szczęście rywale nie wykorzystali. Zapraszamy do zapoznania się z ocenami, jakie przyznaliśmy legionistom za to spotkanie.



Luquinhas - Był bardzo aktywny przez całe spotkanie. Nie brakowało z jego strony zarówno niezłych dośrodkowań jak i ciekawych prostopadłych piłek. W 60. minucie zanotował bardzo ładny odbiór we własnym polu karnym. Następnie strzelał 22 metrów i trafił w rękę rywala tuż przed polem karnym. Po zejściu Joela Valencii przesunął się ze skrzydła do środka boiska i pokazał jak powinno się grać na tej pozycji. W 79. minucie walczył w polu karnym do końca i wywalczył rzut karny.



Tomas Pekhart - Czech pokazał jak zamienić minusa na plusa w 10 minut. W pierwszej połowie był kompletnie niewidoczny, ale głównie z tego powodu, że nie otrzymywał żadnych dobrych podań od kolegów. W 81. minucie pewnie wykorzystał rzut karny, a w 89. minucie zrobił to z czego słynie najbardziej, czyli posłał strzałem z główki piłkę do siatki i zagwarantował Legii trzy punkty.



Josip Juranović - W 18. minucie oddał za słaby zza pola karnego. Raz dał się wymanewrować Michałowi Makowi przy linii końcowej. Był bardzo aktywny na prawym skrzydle, wygrał 7 z 11 pojedynków. W końcówce meczu zagrał idealną piłkę na głowę Tomasa Pekharta i zanotował w ten sposób asystę.



Artur Boruc - Wykonał trzy fatalne wykopy na samym początku meczu w niegroźnych sytuacjach, ale w dalszej fazie spotkania trzema interwencjami zapracował na małego plusa. W 22. poradził sobie w sytuacji sam na sam po błędzie stoperów. W 71. i 73. minucie nie dał się pokonać napastnikowi "Białej Gwiazdy".



Filip Mladenović - W 39. minucie posłał mocną piłkę w pole karne na 5 metr, ale Paweł Wszołek jej nie zdołał jej sięgnąć. Na początku drugiej części gry zabawił się na własnej połowie z trzema rywalami, ale efektem było złe i zarazem ryzykowne podanie do Andre Martinsa, przez co wiślacy stanęli przed szansą na gola. W 76. minucie wykonał rzut wolny z 16 metrów, ale uderzył nad poprzeczką. W sumie stoczył najwięcej pojedynków ze wszystkich legionistów, a wygrał 60 procent z nich.



Andre Martins - Przeciętny występ Portugalczyka. Kilka razy nie zdążył za rywalami i musiał ratować się faulami. Po jednym z nich otrzymał żółtą kartkę. Na początku drugiej połowy nie opanował piłki po podaniu Mladenovicia blisko własnego pola karnego. Zanotował tylko dwa udane odbiory i wygrał 6 z 15 pojedynków.



Bartosz Slisz - Podobny występ do Andre Martinsa. Za rzadko był pod piłką. Przy bramce dla krakowian wraz z Wieteską nie upilnował Yeboaha. W 50. minucie oddał mocny, ale niecelny strzał zza pola karnego. W 62. minucie przedarł się w polu karnym i podawał z ostrego kąta, ale nikt nie przeciął tej piłki. W 71. minucie zanotował dobry powrót w pole karne i wyjaśnił groźną sytuację.



Artur Jędrzejczyk - Nie był to najlepszy dzień kapitana. W 22. minucie wraz z Mateuszem Wieteską nie poradzili sobie z Brownem Forbesem. Dwa razy faulował przy próbie odebrania piłki w środku pola. W 65. minucie powinien zapisać na swoje konto gola z główki, ale pozbawił go tego Wieteska. W drugiej połowie fatalnie zagrał z główki do rywala, ale sytuację uratował Boruc.



Mateusz Wieteska - Był to dla niego pierwszy ligowy mecz od... 22 sierpnia. W akcji bramkowej na 1-0 nie zdołał zablokować zawodnika Wisły. W 22. minucie nie sięgnął górnej piłki i zderzył się z Jędrzejczykiem przez co wiślacy stanęli przed szansą na podwyższenie prowadzenia. Miał kilka udanych odbiorów, ale w drugiej połowie dosłownie zabrał gola "Jędzy" dobijając strzał z główki z pozycji spalonej.



Paweł Wszołek - Na początku meczu znalazł się w polu karnym, ale nie potrafił oddać strzału. W 38. minucie nie sięgnął mocnej piłki zagranej na piąty metr przez Filipa Mladenovicia. Oddał jeden celny strzał na bramkę z główki, ale poradził sobie z nim Lis. W ostatnich tygodniach brakuje mu jakości, choć stara się. W sobotę wygrał tylko 3 z 13 pojedynków. Zszedł w 59. minucie.



Joel Valencia - Ekwadorczyk dostał szansę poprowadzenia ofensywnej gry drużyny i nie poradził sobie z tym zadaniem. W pierwszej części kilka razy miał problemy z dobrym przyjęciem piłki w środku pola. W drugiej zbyt wiele się nie zmieniło. Można było odnieść wrażenie, że koledzy niezbyt często podawali mu piłkę. W 42. minucie prostopadle wypuścił w pole karne Wszołka. Zszedł w 68. minucie.



Zmiennicy:



Kacper Skibicki - Wszedł na boisko w 59. minucie za Wszołka. Dał niezłą zmianę. Był dynamiczny, przez co rywale trzykrotnie nieprzepisowo go zatrzymywali.



Mateusz Cholewiak - Wszedł na boisko w 68. minucie za Valencię. Tylko kilka razy był przy piłce, ale zdołał oddać jeden niezły i celny strzał w doliczonym czasie gry.