Oceny legionistów za mecz z Wisłą

Najwyższą notę za sobotni mecz w Krakowie przyznaliście Tomasowi Pekhartowi. Strzelca dwóch goli oceniliście na 5,1 w skali 1-6. Dobre oceny uzyskali także Luquinhas, Artur Boruc i Josip Juranović. Na drugim biegunie znalazł się Joel Valencia z notą 1,9. W sumie oceniało 1012 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,5. Pekhart 5,1 Luquinhas 4,6 Boruc 4,5 Juranović 4,1 Mladenović 3,6 Skibicki 3,5 Andre Martins 3,4 Cholewiak 3,2 Slisz 3,1 Jędrzejczyk 2,8 Wszołek 2,8 Wieteska 2,6 Valencia 1,9

Typek - 1 minutę temu, *.7.42 Valencia za wysoko... odpowiedz

Bemowo L - 42 minuty temu, *.plus.pl boruc i ślisz zdecydowanie za wysoko odpowiedz

Maciej - 5 minut temu, *.supermedia.pl @Bemowo L: Boruc nam mecz wybronił, w takim wypadku nawet na słabą grę nogami możemy przymknąć oko. Podobnie jak Pekhart - nie ma gościa przez 80 min. Ale w końcówce strzela dwa gole i wracamy z 3 punktami. O to chodzi w piłce nożnej.



Wyobraź sobie, że gramy mecz w którym do 93 min prowadzimy 1:0 . Każdy gra bajecznie ale to, że jest taki wynik odpowiedz

Gienek - 54 minuty temu, *.netfala.pl Valencia powinien się pakować, temu gościowi nie chce się w ogóle grać. Człapie po boisku, ma dużo strat. Wszołek powinien odpocząć na kilka meczów, bo też gra w zwolnionym tempie. odpowiedz

Vander - 58 minut temu, *.plus.pl Wszołek na odpowiednim miejscu ten gość jest surowy odpowiedz

