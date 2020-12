Hyballa: Przerwać serię zwycięstw Legii

Piątek, 11 grudnia 2020 r. 14:21 Woytek, źródło: wisla.krakow.pl

- Zawsze oczekiwania są bardzo wysokie, gdy pojawia się nowy trener. Na razie pracowaliśmy razem tylko przez tydzień, ale widzę, że zespół jest bardzo zmotywowany. Zawodnicy chcą współpracować, przyjmują pozytywnie nowego trenera, nowy styl trenerski i myślę, że to zaowocuje. W profesjonalnej piłce nożnej nie ma dużo czasu. Oczywiście, pełną perfekcję zobaczymy dopiero za kilka tygodni, miesięcy, natomiast na pewno te zalążki nowego stylu będą widoczne już w sobotę oraz za tydzień w Poznaniu, bo przecież chodzi też o to, by coś pokazać - mówi szkoleniowiec Wisły Kraków Peter Hyballa.



- Mieliśmy teraz trochę czasu, by zaimplementować pewne procesy jeśli chodzi o grę ofensywną, defensywną, stałe fragmenty gry czy ogólny stan fizyczny zespołu. Trzeba przyznać, że z Cracovią po godzinie spotkania graliśmy w „10” – to oczywiste, że w pewnym momencie zaczyna się gra bardziej defensywna. Teraz jednak mieliśmy treningi i czas, by poznać się lepiej i jestem dobrej myśli. Naprawdę dużo pracowaliśmy, miałem trochę czasu, by lepiej poznać cały zespół i jestem generalnie bardzo zadowolony. Jakub Błaszczykowski nie będzie jeszcze mógł grać albo są bardzo niewielkie szanse na jego pojawienie się na ławce, dodatkowo Nikola ma kontuzję barku. Zaś jeśli chodzi o Aleksandra Buksę to jest w tej chwili kontuzjowany, ma trening indywidualny. Szanse, by mógł wystąpić w sobotę to pół na pół – dodał trener.



- Każda seria kiedyś musi się skończyć i mamy nadzieję, że to my będziemy tym zespołem, który przerwie serię zwycięstw Legii. Oczywiście, zawsze gdy pojawia się nowy trener, są nowe nastroje, nowy flow i wszyscy zawodnicy mają wielką motywację. Wszystko mi jedno, kto zdobędzie tytuł. Dla mnie ważne jest, byśmy my jako Wisła zdobywali punkty. Legia jest zawsze jednym z faworytów, jedną z najlepszych drużyn w Polsce, ale jest też kilka innych zespołów, które mogą zapunktować. Mnie jednak w tym sezonie naprawdę nie interesuje, kto zdobędzie tytuł – interesuje mnie, ile punktów my zdobędziemy - zakończył Hyballa.