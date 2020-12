Tak na Wiśle bywało - kibicowskie filmy wyjazdowe

Mecze Legii na stadionie Wisły w Krakowie od wielu lat wzbudzają u kibiców dodatkowe emocje. Fani Legii kilkukrotnie znakomicie pokazali się na obiekcie przy Reymonta. Niestety dziś pozostaje nam oglądanie meczu w telewizji... Poniżej przypominamy filmy z ostatnich najciekawszych wypraw do grodu Kraka. 30 marca 2012 13 kwietnia 2013 23 września 2016 22 kwietnia 2018

Komentarze (4)

WL - 51 minut temu, *.tpnet.pl Super LEGIA !!!! odpowiedz

SF - 55 minut temu, *.tpnet.pl Fajne wspomnienia moze kiedys wroca . odpowiedz

Zdzicho - 2 godziny temu, *.tpnet.pl 2012, 2013 super a potem juz coraz gorzej... odpowiedz

Woytek (Legionisci.com) - 2 godziny temu, *.legionisci.com @Zdzicho: warto zauważyć, że później Wisła okroiła sektor gości o połowę. odpowiedz

