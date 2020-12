Kibicowskie gadżety od Dobrych Ludzi

Grupa Dobrzy Ludzie zachęca do zakupu legijnych gadżetów w postaci koszulek, maseczek, szalików i vlepek, z których cały zysk zostanie przeznaczony na dalszą pomoc m.in. dla Centrum Zdrowia Dziecka. Legijne pamiątki nabywać możecie TUTAJ . Ponadto w sklepie Żyleta pojawiły się trzy wzory "dobroludziowych" kubków-cegiełek, które nabyć można w cenie 25 zł (płatne gotówką).

