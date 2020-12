Legia Ladies, czyli do przodu krok po kroku

Kobiety

Piątek, 25 grudnia 2020 r. 16:56 Woytek, źródło: Legionisci.com

Sezon 2020/21 jest pierwszym w historii, w którym do rywalizacji przysstąpiła seniorska piłkarska drużyna kobiet Legii Warszawa. Od 2016 roku w klubie istnieje sekcja żeńska na poziomie juniorskim w ramach projektu Fundacji Legia Soccer Schools. Teraz legionistki pod wystartowały od IV ligi mazowieckiej, czyli od piątego poziomu rozgrywek w Polsce. Trenerem zespołu jest Dariusz Radko, który pracuje w Legii z dziewczynami od ponad 3 lat.



Premierową rundę jesienną zespół może zaliczyć do udanych, bo zajmuje w tabeli 2. miejsce i do lidera z Ostrołęki traci dwa punkty.



- To było ważne, że wystartowaliśmy. Dla naszego kobiecego projektu na Legii to duża sprawa, duży impuls i już tym faktem się cieszymy. Wiele osób w środowisku czekało na ten ruch, były rozmowy z Niną Patalon i nie tylko. Pierwsza runda to zbieranie doświadczenia. My do tego projektu w ogóle podchodzimy bardzo długofalowo. Oczywiście bijemy się o awans, ale to ma wynikać z naszej gry, a nie tylko walki. Myślę, że w tej rundzie to było widać. W każdym meczu oprócz walki o wynik był też rozwój, który ma zaprocentować na wyższych etapach, o które na pewno będziemy walczyć - mówi szkoleniowiec w rozmowie z naszym serwisem.



- Wyklarował się zespół i chyba powoli złapaliśmy o co nam wszystkim na Legii chodzi. Drużyna miała dwa punkty zwrotne i za nie dziękujemy przeciwniczkom, bo to uczyniło naszą drużynę mocniejszą, co będzie widoczne na wiosnę. Też zadowoleni jesteśmy z końcowej pozycji, łatwiej jest gonić niż ciągle uciekać z punktami - dodaje Dariusz Radko.



Dwa punkty zwrotne, o których wspomina trener, to dwie porażki. Do pierwszej doszło w połowie września, gdy legionistki zmierzyły z drugą drużyną KS Raszyn. Tego dnia na starcie z Legią rywalki wystawiły mocniejszy skład, uzupełniony o zawodniczki grające na co dzień w II lidze. Mecz skończył się wygraną Raszyna 6-2. Druga przegrana miała miejsce w Ostrołęce, gdzie po zaciętym meczu zespół Jantara zwyciężył 3-2. To właśnie Jantar zajmuje obecnie 1. miejsce w tabeli i jest jedyną niepokonaną drużyną w tym sezonie.



Tabela IV ligi kobiet - grupa mazowiecka M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1. Jantar Ostrołęka 9 23 7 2 0 45-8 2. Legia Ladies 9 21 7 0 2 30-17 3. Fuks Pułtusk 9 17 5 2 2 30-9 4. KS Raszyn II 9 16 5 1 3 30-27 5. Ostrovia Ostrów Maz. 9 14 4 2 3 37-17 6. Vulcan Wólka Mlądzka 8 10 3 1 4 28-14 7. Gosirki Piaseczno 8 9 3 0 5 20-16 8. KS Wilanów 9 9 3 0 6 14-23 9. Żbik Nasielsk 9 8 2 2 5 22-24 10. Pogoń Siedlce 9 0 0 0 9 2-103



Choć od dłuższego czasu było wiadomo, że celem żeńskiej sekcji jest wystawienie seniorskiej drużyny, to start w tym sezonie długo nie był pewny. - Z decyzją o starcie w rozgrywkach z różnych powodów zwlekaliśmy do końca. Wiadomo pandemia, czyli chaos organizacyjny i informacyjny - to spowodowało, że testy ruszyły dopiero na początku sierpnia. Nie mieliśmy klasycznego etapu przygotowania drużyny do rozgrywek. Sierpień przeznaczyliśmy na sprawdzanie nowych dziewczyn oraz sparingi testowe. Okres przygotowawczy był skrócony. Niestety wiele dziewczyn, szczególnie tych z zewnątrz miała sporo urazów, także nasz „fizjo” miał sporo roboty. Sytuacja dopiero w połowie się uspokoiła. Teraz będzie łatwiej - mówi trener.



W 9 rozegranych meczach Legia Ladies wygrała 7 i strzeliła aż 30 goli. Najwyższe zwycięstwo dziewczyny odniosły w Siedlcach z miejscową Pogonią - 6-0. Wówczas cztery razy na listę strzelców wpisała się Amelia Przybylska, która jest zdecydowanie najskuteczniejszą zawodniczką drużyny. W sumie jesienią aż 19 razy skierowała piłkę do siatki! Pięć trafień zanotowała Martyna Syperek.





Amelia Przybylska w akcji - fot. Woytek / Legionisci.com



- Amelia to bardzo ważna postać tej drużyny, jak każda jedna zawodniczka zostawiająca serce na boisku. Nie jest jednak tak, że drużyna gra na Amelkę. To młoda zawodniczka, która musi się wiele nauczyć. Potencjał ma niesamowity, ale tylko ciężka praca zaprowadzi ją wysoko. Ten potencjał widzą inne kluby i namawiają ją już teraz do przejścia na wyższy poziom rozgrywkowy. Na szczęście Amelka ma też poukładane w głowie, a u nas dostaje jeszcze świadomość procesu szkoleniowego. Ma tutaj wszystko, czego potrzebuje do rozwoju i ten rozwój to jej decyzja. Nasza drużyna to w ogóle jest monolit. Każdy gra dla każdego. To fajne miejsce do rozwoju nawet dla bardziej doświadczanych zawodniczek i poziom rozgrywkowy tutaj na razie nie przeszkadza - mówi Radko.



W trakcie sezonu dziewczyny miały możliwość podglądania piłkarzy pierwszej drużyny, trenujących w Legia Training Center. Po jednym z treningów udało się nawet zrobić pamiątkowe zdjęcie obu ekip. Swoje domowe mecze legionistki rozgrywają na bocznym boisku ze sztuczną murawą przy Łazienkowskiej 3.







- Organizacyjnie nie było większych problemów. Klub daje nam zaplecze, a my korzystamy z tego. Dobrze być w takim klubie, ale tego też dziewczyny musiały się nauczyć, a będzie tylko lepiej. Od stycznia ruszamy z przygotowaniami i tutaj mogę zdradzić ciekawostkę, że będziemy trochę ewenementem na tym poziomie rozgrywkowym i chyba nie tylko na tym. Jeśli chodzi o przygotowanie dziewczyn do sezonu, chcemy w naszej drużynie dawać poziom PRO na każdym etapie, na którym się znajduje - zapowiada szkoleniowiec.





fot. Woytek / Legionisci.com



Jakie cele zespół stawia sobie na rundę rewanżową? Czy awans do III ligi jest możliwy?



- Legia to taki klub, gdzie nie wypada przegrywać. Z drugiej strony jesteśmy młodą drużyną i to właśnie porażki mają nas szanse wiele nauczyć. Tutaj mamy trochę jako sztab dylemat. Zawsze walczymy o awans, chcemy być najlepsi na tle drużyn, z którymi rywalizujemy, ale nie tylko sportowo, ale też mentalnie i organizacyjnie. Chcemy awansować, by zrobić krok do przodu, jednak nie kosztem samej gry. Awans musi wynikać z naszej gry, wtedy będziemy wiedzieli, że jesteśmy na niego gotowi. - kończy Dariusz Radko.



