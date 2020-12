Mak: Szkoda, bo Legia nie przeważała

- Nie do końca jestem z siebie zadowolony. Najbardziej boli to, że przegraliśmy. Nasze ustawienie i taktyczne założenia wyglądały nieźle w pierwszej połowie. W drugiej części Legia nas przycisnęła - było widać, że przeważają. Uważam, że kluczowym momentem były nasze niewykorzystane sytuacje na 2-0. Po drugiej bramce Legia by się nie podniosła. Tak się jednak nie stało. Szkoda, bo mecz był do wygrania. Legia nie była stroną przeważającą i mogliśmy dużo więcej z tego meczu wycisnąć - powiedział po meczu zawodnik Wisły Michał Mak .

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl liczy się konskwencja wypowiedzi Legia nas przycisnęła ale nie przeważała :) odpowiedz

Gunner - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Jano: ???? odpowiedz

FWK - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Jano: popieram. Od 70 minuty uwierzyłem że te zawody wygramy. W końcówce Legia niemiłosiernie miażdżyła rywali odpowiedz

Andreas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Posiadanie piłki 60:40 dla LEGII inne statystyki też , poza przebiegnietymi kilometrami. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Andreas: Statystyki statystykami, ale prawda jest taka że mecz wybronił nam Boruc. Mak ma rację, mieliśmy szczęście. Poza tym Wisła najnormalniej w świecie spuchła w końcówce meczu. odpowiedz

SKL - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Andreas : Co nie zmienia faktu że w pierwszej połowie Legia grała fatalnie, zupełnie jak w kilku ostatnich meczach na wiśle. W poprzednim meczu Legia w drugiej połowie się podniosła i wygrała, grając kapitalnie w drugiej połowie, z większym przeważaniem w grze niż dzisiaj, ale gdyby Forbes strzelił na 2:0 to byłoby po meczu ! odpowiedz

Hugon - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Wolfik: gdybym ja stał w bramce i kopali we mnie też bym wybronił mecz,raz grubemu strzelili metr od niego i brama .Nic nie wybronił ,odbijała się piłka od niego jak od muru.Dodatkowo jego wykopy to same straty.Na gwałt potrzeba bramkarza i stopera chociaż jednego, bo Mosór u Cesia raczej nie zagra. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.