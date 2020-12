Młodzież: Mecze sobotnie

Sobota, 12 grudnia 2020 r. 21:18 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Przy Łazienkowskiej odbywał się dziś Legia Talent Day - szansa sprawdzenia się dla zawodników z roczników 2008-2012. Z kolei w LTC swoje ostatnie spotkania sparingowe w tym roku zagrały najstarsze zespoły Akademii. Zespół złożony z juniorów występujących w CLJ U17, CLJ U18 oraz Legii II wygrał 3-2 z IV-ligowym KS Raszyn. Juniorzy młodsi wygrali 4-2 ze Stalą Rzeszów. Legia U15 wygrała 5-2 ze starszymi o rok kolegami ze Znicza Pruszków. Legia U14 wygrała 5-1 z rówieśnikami z Wisły Płock.



Sparing: Legia Warszawa CLJ U17-18/Legia II 3-2 (1-2) KS Raszyn

Gole:

0-1 2 min. Sylwester Patejuk (rzut karny)

1-1 4 min. Kacper Skwierczyński b.a.

1-2 10 min. Kamil Szabłowski

2-2 58 min. Jordan Majchrzak (rzut karny)

3-2 89 min. Michał Kochanowski (as. Kacper Skwierczyński)



Strzały (celne)[20-90']: Legia 18 (9) - Raszyn 7 (3)



Legia: Jakub Kowynia [03](46' Maciej Kikolski [04]) - Nikodem Niski [02](46' Miłosz Pacek [03]), Jehor Macenko [02], Łukasz Rytelewski [02], Jakub Czajkowski [02] - Dawid Barnowski [02], Jakub Kisiel [03](Kpt), Kacper Gościniarek [02](46' Ignacy Dawid [03]), Radosław Cielemęcki [03](46' Michał Kochanowski [02]), Kacper Skwierczyński [03], Wiktor Kamiński [04] (46' Jordan Majchrzak [04])

Drużynę prowadził w tym meczu trener Tomasz Sokołowski wspomagany przez szkoleniowca Legii U18 Grzegorza Szokę



Zespół złożony z juniorów (roczniki 2002-2004) występujących w CLJ U17, CLJ U18 oraz Legii II wygrał 3-2 z IV-ligowym KS Raszyn. Od początku legioniści robili sporo "wiatru" z przodu, natomiast nie do końca dobrze reagowali po stracie piłki. Goście prowadzili 2-1 po golach Sylwestra Patejuka i Kamila Szabłowskiego (gol dla Legi padł po przechwycie i solowej akcji Kacpra Skwierczyńskiego), jednak po przerwie gole Jordana Majchrzaka z karnego i Michała Kochanowskiego (po akcji Skwierczyńskiego) zdecydowały o wyniku spotkania.



Legia U17 4-2 (1-1) Stal Rzeszów U17

Gole:

1-0 2 min. Szymon Siodłowski (as. Dawid Kiedrowicz)

1-1 10 min. Michał Opalski

2-1 48 min. Dawid Kiedrowicz (rzut karny po faulu na nim samym)

2-2 58 min. Michał Musik (rzut karny)

3-2 80 min. Marcel Krajewski (as. Igor Strzałek)

4-2 87 min. Dawid Kiedrowicz (as. Sebastian Kieraś)



Strzały (celne): Legia 24 (15) - Stal 8 (5)

I połowa: Legia 10 (7) - Stal 5 (3)

II połowa: Legia 14 (8) - Stal 3 (2)



Legia: gr. testowany [05] (46' Tomasz Zieliński [05]) - Patryk Winiarski (46' Marcel Krajewski), gr. testowany II (46' Kacper Krasuski [05]), Szymon Bednarz, Jakub Rutkowski (Kpt) - Bartosz Mikołajczyk [05], Patryk Bek (46' Sebastian Kieraś), Kacper Knera (63' Igor Strzałek) - Dawid Kiedrowicz, Szymon Siodłowski [05] (46' gr. testowany III), Bartosz Dziemidowicz (78' Tomasz Okulicki)



Legia U15 5-2 Znicz Pruszków 2005A (U16)

Gole:

1-0 23 min. Kacper Bogusiewicz (as. Karol Kosiorek)

2-0 27 min. Tomasz Rojkowski (as. Karol Kosiorek)

3-0 28 min. Karol Kosiorek (dob. strz. Tomasza Rojkowskiego)

3-1 41 min.

4-1 52 min. Piotr Zieliński (dob. strz. Jakuba Kowalskiego)

4-2 64 min.

5-2 73 min. Piotr Zieliński (z rzutu karnego po zagraniu ręką)



Strzały (celne):

I połowa: Legia 13 (8) - Znicz 0

II połowa: Legia 14 (8) - Znicz 8 (6)



Legia: Hubert Nowak, Michał Malinowski - Franciszek Saganowski, Rafał Boczoń (Kpt), Kajetan Pysz, Jakub Grzejszczak, Karol Kosiorek, Fryderyk Misztal, Filip Rejczyk, Kacper Bogusiewicz Ż, Jakub Kowalski, Tomasz Rojkowski, Maciej Saletra, Oliwier Olewiński, Jakub Chodkowski, gracz testowany, Jakub Żewłakow, Igor Rosa, Piotr Zieliński

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U14 5-1 (3-0) Wisła Płock U14

Gole:

1-0 18 min. Maciej Jeleński b.a. (po przechwycie)

2-0 21 min. Dawid Foks (as. Mateusz Różański)

3-0 26 min. Stanisław Gieroba (głową, as. Sebastian Baranowski)

4-0 50 min. Michał Reterski b.a. (po przechwycie)

5-0 62 min. Michał Reterski (as. Konrad Kraska)

5-1 73 min. Bartosz Durczyk



Grano 2x40 minut



Strzały (celne):

I połowa: Legia 20 (9) - Wisła 0

II połowa: Legia 16 (9) - Wisła 5 (3)



Legia: Dawid Ostrowski - Mateusz Różański, Mikołaj Kotarba, Jan Leszczyński, Sebastian Baranowski, Maciej Jeleński, Kuba Nawrocki, Dawid Foks, Leon Falecki, Aleks Płoszka, Stanisław Gieroba, Maciej Jaroszewski, Kuba Solecki, Konrad Kraska, Michał Reterski

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko