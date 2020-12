Pekhart: Dużo zmieniło się po przerwie

Niedziela, 13 grudnia 2020 r. 00:28 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

- To było dla nas bardzo trudne spotkanie. W pierwszej połowie nie zagraliśmy dobrze. Przegrywaliśmy 0-1 i trzeba było coś zmienić w drugiej odsłonie. Zaczęliśmy grać lepiej i wydaję mi się, że finalnie zasłużyliśmy na wygraną. Nigdy nie jest jednak łatwo odwrócić losy spotkania w taki sposób. Po zmianie stron pokazaliśmy charakter i zagraliśmy znacznie lepiej niż przed przerwą - powiedział po meczu strzelec dwóch goli Tomas Pekhart.



- W pierwszej połowie byliśmy zdecydowanie zbyt mocno cofnięci. W drugiej zagraliśmy lepiej - szybciej zmienialiśmy strony i stwarzaliśmy sobie więcej okazji, dlatego też strzeliliśmy dwa gole.



Czech przed spotkaniem zmagał się z kontuzją. - W ostatnim meczu zszedłem przed końcowym gwizdkiem, a było to spowodowane problemem z kolanem. Aż do dzisiaj nie byłem pewny, czy jestem gotowy do gry na sto procent. Okazało się, że decyzja o tym, abym dzisiaj wystąpił, była słuszna, chociaż w pierwszej połowie nie sprawowałem się najlepiej.



- Oczywiście, cieszę się ze strzelanych goli, ale najważniejsze jest to, że zdobyliśmy trzy punkty jako drużyna - powiedział napastnik