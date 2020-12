Cała Legia Zawsze Razem

Pomagamy Zdzichowi - zbiórka dla legionisty, który stracił dorobek życia

Poniedziałek, 14 grudnia 2020 r. 21:14 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Jeden z wiernych kibiców Legii znalazł się w trudnej sytuacji, po tym, jak spłonęło jego mieszkanie wraz z całym dorobkiem życia. 69-letni Zdzisław nie zostanie pozostawiony sam sobie, bowiem legioniści z Żyrardowa jako pierwsi ruszyli z pomocą i zaczęli organizować zbiórkę dla pana Zdzisława, który od lat zaraża miłością do Legii kolejne pokolenia młodzieży. Legijny Żyrardów prowadzi zbiórkę pieniędzy, aby umożliwić panu Zdzisławowi jak najszybszy powrót do normalnego życia - pieniądze wpłacać można TUTAJ.



Ponadto fani Legii prowadzą aukcje kibicowskich pamiątek, z których cały zysk zostanie przeznaczony na pomoc dla legionisty z Żyrardowa. Organizatorzy gorąco zachęcają wszystkich do przejrzenia swoich skarbów i do wzięcia udziału w aukcjach, czy to ofiarowując przedmiot na licytację, czy też licytując!



Istnieje także możliwość pomocy poprzez przekazanie sprzętu AGD (lodówka, pralka), bądź mebli. "Jeśli zaś przyjdzie nam odnawiać spalone mieszkanie, przydadzą się też wszelkie artykuły budowlano-wyposażeniowo-wykończeniowe. Jeśli ktoś ma jakieś możliwości w tej materii, prosimy o kontakt TUTAJ lub mailowo pomocdlazdzicha@o2.pl" - informują organizatorzy akcji.



"Zdzisiek to legionista z krwi i kości, z naszą drużyną na dobre i na złe od wielu lat, a parę ich już przeżył! Konkretnie 69! Wszystkim życzymy regularnej obecności na stadionie do takiego wieku. Ale jak wiadomo, w życiu nie zawsze świeci słońce. Zdzicha niedawno dotknęło nieszczęście, bowiem spaliło mu się mieszkanie a wraz z nim cały dorobek życia. Wyobraźcie sobie sami jakie to uczucie, zostać przed wejściem do własnego domu do przysłowiowej 'figury' i mieć świadomość, że to wszystko co się posiada. No, ale jak się jest legionistą, to się jest w czepku urodzonym. Jak już wiele razy, kiedy pokazywaliśmy że 'Cała Legia Zawsze Razem!' to nie pusty slogan, tak i teraz wyciągamy pomocną dłoń do kolegi z trybun" - informują legioniści z Żyrardowa, którzy zachęcają do pomocy wszystkich kibiców Legii.



Na razie udało się zebrać ok. 19 tysięcy złotych, czyli niespełna 20 procent planowanej kwoty.