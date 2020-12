14. kolejka Ekstraklasy: Legia liderem po rundzie jesiennej!

Niedziela, 20 grudnia 2020 r. 16:52 Mishka, źródło: Legionisci.com

Trwa ostatnia kolejka Ekstraklasy w 2020 roku. Na początek w czwartek Śląsk pokonał Wartę. W piątek Wisła Płock wypunktowała Podbeskidzie, Legia przegrała u siebie Stalą. W sobotę trzy punkty Pogoni w ostatniej minucie pięknym strzałem zapewnił Michał Kucharczyk, a Lech jak to Lech - przegrał u siebie z Wisłą Kraków. Wysokie zwycięstwo z w Krakowie z Cracovią odniosła Lechia. Raków nie wykorzystał szansy by wyprzedzić Legię i tylko zremisował w Gliwicach.



14. kolejka:



Śląsk Wrocław 2-1 Warta Poznań

Wisła Płock 4-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała

Legia Warszawa 2-3 Stal Mielec

Pogoń Szczecin 1-0 Zagłębie Lubin

Cracovia 0-3 Lechia Gdańsk

Lech Poznań 0-1 Wisła Kraków



Niedziela 20.12.

Piast Gliwice 0-0 Raków Częstochowa

godz. 17:30 Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze (C+)

