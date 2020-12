Mioduski o Saganowskim i zimowych transferach

Marek Saganowski , który niedawno odszedł z Legii zostanie trenerem Motoru Lublin. "Sagan" miał ofertę pozostania w Legii i pracę w akademii, w dziale skautingu. - To mi zdecydowanie nie odpowiadało, bo w akademii już pracowałem. Już wcześniej sobie zakładałem, że po zdobyciu dyplomu UEFA PRO będę chciał iść swoimi ścieżkami. Bycie pierwszym trenerem to moje marzenie - mówi w rozmowie z Radiem dla Ciebie. Na temat Saganowskiego dla radia wypowiedział się prezes Dariusz Mioduski : - Czasami sentymenty trzeba odłożyć na bok. Marek jest osobą, która jest ważna w historii Legii jako piłkarz, a my zainwestowaliśmy w ciągu ostatnich lat w jego rozwój jako trenera. Jeśli chce iść dalej, musi szukać nowych możliwości . Dziennikarz RDC zapytał także właściciela stołecznego klubu o zimowe transfery: - Będziemy patrzeć na to, w jaki sposób drużyna może zostać wzmocniona. Na tę chwilę mamy dosyć szeroką kadrę, więc to kwestia tego, by sporo naszych zawodników wróciło do optymalnej formy i po kontuzjach. Natomiast jest kilka pozycji, na które będziemy patrzyli zimą. Nie chcę wchodzić dzisiaj w szczegóły, ale będziemy starali się przygotować drużynę w kontekście lata i gry w pucharach. Coraz bardziej będziemy patrzyli też na naszą akademię, bo to jest niewątpliwie kierunek, który jest częścią naszej strategii rozwoju - odpowiedział Dariusz Mioduski.

Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

dodaj

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Ciągle narzekacie na Prezesa, a prawda jest taka, że to są najpiękniejsze czasy Legii; wielu kibiców z dawnych lat nie doczekało się tylu pięknych chwil jakie mamy obecnie. 6 mistrzostw Polski w okresie 8 lat, dominacja na krajowych boiskach. Inne kluby mogą nam zazdrościć. Cieszmy się tym co mamy, patrzcie na upadki klubów np ruch chorzow, wisla krakow, widzew. Co wtedy mowilibyscie o prezesie? Każdy popełnia błędy, ale Jestem kibicem od ponad 25 lat i chciałbym aby moje dzieci kiedyś doczekały takich pięknych lat dominacji i dumnie podziwiały ukochany klub Legia Warszawa. odpowiedz

Daszka - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Piotrek : Kolego, dlaczego sukcesy BL z lat 2013-2016 zaliczasz na konto obecnego prezesa. Płacą Ci za to, czy uprawiasz radosną kreatywną statystykę?

To chyba nie fair? Podobnie Twoje rozumowanie o "upadłych" klubach trąca fałszywym pijarem... odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Piotrek : Popieram to co napisałeś,ludzie już nie pamiętaj ile trzeba było na mistrza czekać.Możemy mieć dużo gorszego od Mioduskiego. odpowiedz

dino - 41 minut temu, *.plus.pl @Fan.Grotyńskiego:

Dudelange Trnava Karabach malo wam ludzie weźcie rozbieg i walnijcie w coś zanim coś napiszecie te tytuły nic nie znaczą polska piłka w porównaniu do lat 80tych chociażby kiedy nie było żadnego mistrza to dno odpowiedz

browarek - 6 minut temu, *.play-internet.pl @Piotrek : jeśli wg Ciebie to są najpiękniejsze czasy Legii to proponuję zmień dealera albo bierz 1/2....chyba że jesteś od prezia bo owszem nie popełnia błędów ten co nic nie robi, ale co zrobić z preziem który źle zarządza "firmą" Legia...biorąc pod uwagę tym co mamy i co prezio mówił o grze w pucharach to od paru sezonów jakoś nie mam możliwości "cieszyć się " jakże pięknymi chwilami w euro pucharach..... odpowiedz

kaktus - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jak chcemy wyjść z grupy LM to musimy kupić co najmniej jednego zawodnika... ;) odpowiedz

Gienek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl A licznik wstydu bije... odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.ilabs.pl Lata 2013÷2016 nie wrócą



Lata 2017÷....? To lata wstydu w Europie odpowiedz

Biała Łapa - 1 godzinę temu, *.chello.pl @(L): cyt.: "Lata 2013-2016 nie wrócą" - z pewnością tak będzie, dopóki prezesem Legii nie zostanie ktoś pokroju Bogusia Leśnodorskiego. Jak na razie, to obiera on kierunek lubelski. Wielka szkoda.

Od roku 2017, to nie tyle lata wstydu, ile ciągłego upokorzenia kibicowskiego, farsy trenerskiej i " irracjonalnych odlotów" prezesa dekady w kwestii zarządzania klubem.

Zrealizowanie (nie za swoje) projektu deweloperskiego w postaci LTC, to nie to samo, co stworzenie/zbudowanie drużyny mogącej powalczyć w fazie gr. LE. A przecież, to właśnie powinno być celem nadrzędnym (strategicznym) włodarzy klubu - mogącym spełnić nasze kibicowskie marzenia. odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.centertel.pl Obrona i jeszcze raz obrona. Reszta jest w miarę poukładana. Niestety ale Jedzą i Lewczuk już się nie nadają do szybkiej gry. odpowiedz

Gdzie jest fryzjer - 3 godziny temu, *.vectranet.pl I jakiej strategii pan mówi ,żenada odpowiedz

WIDZ - 2 godziny temu, *.chello.pl @Gdzie jest fryzjer : Żenada to nie zrozumieć kilku prostych zdań. Spróbuj jeszcze raz. odpowiedz

Miki55 - 2 godziny temu, *.chello.pl @Gdzie jest fryzjer :

Malkontent ? To może zainwestuj w klub swoją kasę i rządź. odpowiedz

Ogolił Cie palancie - 2 godziny temu, *.chello.pl @Gdzie jest fryzjer : na pytanie udzielam odpowiedzi powyżej odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.