Młodzież: mecze niedzielne

W niedzielę swoje mecze sparingowe rozegrali najmłodsi gracze Akademii, z roczników 2008-2011. Przeciwnikami byli rówieśnicy z Zagłębia Lubin. W meczach najmłodszych zespołów, U10 i U11, padło mnóstwo goli z obu stron, a nasi zawodnicy pokazali żelazną konsekwencję w grze. Spotkanie drużyn U12 trzymało w emocjach do samego końca meczu, a zespoły pokazały ofensywny futbol. W pojedynku najstarszych zespołów legioniści pokazali dobrą kontrolę nad posiadaniem piłki i stworzyli sobie sporo sytuacji. Postawa graczy Akademii w niedzielnych pojedynkach była budująca, niezależnie nawet od wyników. Legia U13 - Zagłębie Lubin U13 Strzały (celne): Legia 23 (9) - Zagłębie 5 (2) Legia: gracz testowany, Marcel Grzejda, Daniel Foks, Oliwier Puto, Maksymilian Dołowy, Filip Nieckarz, Daniel Wyrozumski, Marcel Kiełbasiński, gracz testowany [09], Norbert Merchel [09], gracz testowany, gracz testowany, Bartłomiej Leszczyński, Mikołaj Jasiński, Adam Niewiadomski, Maciej Chojnowski Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak, specjalny konsultant i analityk: Szymon Rusin Legia U12 - Zagłębie Lubin U12 Strzały (celne): Legia 43 (31) - Zagłębie 15 (11) Legia: Denis Stoliarenko - Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Jakub Piaseczny, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Wojciech Paczosa, gracz testowany, Mateusz Strzelecki, gracz testowany, gracz testowany, Piotr Bartnicki, Iwo Dolega, Borys Boryszewski, Ksawery Kopeć, Aleksander Badowski [00] Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Jakub Witkowski, trener bramkarzy: Michał Kubiak Legia U11 - Zagłębie Lubin U11 Strzały (celne): Legia 78 (59) - Zagłębie 21 (18) Grano 4x20minut Legia: Franciszek Golański, gracz testowany, Filip Hołowiński, Dawid Rodak, Antoni Błoński, Oskar Putrzyński, Tymon Płoszka, Xawery Eichler, Wiktor Wach, gracz testowany, Aleksy Chmielewski, Igor Brzozowski Trenerzy: Mateusz Legierski, Mateusz Majewski Legia U10 - Zagłębie Lubin U10 Grano 4x20minut Legia: Oliwier Frąckiewicz - Michał Kuć, Cyprian Lipiński, Stanisław Ziętek, Radosław Maćkowski, Bartosz Gawryś, Julian Liwartowski, Filip Wancerz, Szymon Wlazło, Fryderyk Paprocki, Stefan Podgórski, Maksymilian Albrecht Trener: Łukasz Listwan, II trenerzy: Michał Konieczny, Tymoteusz Neuff

