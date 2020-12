Podsumowanie weekendu 12-13 grudnia

Poniedziałek, 14 grudnia 2020 r. 10:05 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W miniony weekend piłkarze Legii wyszarpali zwycięstwo w Krakowie. A jak radziły sobie sekcje warszawskiego klubu?



Koszykówka



PLK: HydroTruck Radom 71-70 Legia Warszawa

Kwarty: 15-11, 18-22, 26-25, 12-12



Legioniści po zaciętej walce przegrali w Radomiu jednym punktem. Spotkanie od początku było bardzo wyrównane. W samej końcówce przyjezdni mieli szansę na zwycięski rzut, jednak Jamel Morris trafił jedynie w obręcz. Warto dodać, że Amerykanin w tym pojedynku rzucił aż 31 punktów. Dla "Zielonych Kanonierów" to dopiero czwarta porażka w tym sezonie, wciąż są wiceliderem z przewagą dwóch punktów nad Śląskiem Wrocław. W sobotę Legią zmierzy się na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Z kolei w najbliższą środę, nasz zespół pozna rywali (drabinkę) w turnieju finałowym Pucharu Polski, który w dniach 11-14 lutego odbędzie się w Lublinie. Legia będzie rozstawiona w losowaniu, czyli w 1/4 finału może trafić zespoły z miejsc 5-8.



Futsal



I liga: Legia Warszawa 4-3 (2-2) Widzew Łódź

0-1 - 3:24 Adam Świątkowski (samobój)

1-1 - 7:25 Mariusz Milewski (z rzutu wolnego)

2-1 - 16:06 Daniel Smoczyński (przedłużony rzut karny)

2-2 - 17:46 Norbert Błaszczyk (przedłużony rzut karny)

3-2 - 25:22 Bartłomiej Świniarski

4-2 - 25:44 Mateusz Gliński (as. Bartłomiej Świniarski)

4-3 - 38:36 Michał Bondarenko



Było to hitowe starcie w tym sezonie. Na mecz legionistów z Widzewem czekaliśmy od początku tych rozgrywek. Emocji nie zabrakło! Wynik otworzyli łodzianie, jednak następnie warszawiacy wyszli na prowadzenie. Przed przerwą do wyrównania doprowadzili przyjezdni. Po zmianie stron Legia osiągnęła dwubramkową przewagę, pomimo że ich rywale strzelili gola kontaktowego to więcej ugrać nie zdołali. Wygrana pozwoliła legionistom wrócić na pozycję lidera. Kolejny mecz "Wojskowi" rozegrają w piątek o godzinie 19 we własnej hali z LZS Bojano.



Siatkówka



II liga: Legia Warszawa 3-2 SMS PZPS II Spała

Sety: 21-25, 18-25, 25-11, 25-21, 17-15



Siatkarze po raz kolejny nie zawiedli! Wciąż możemy pisać, że są niepokonani w tym sezonie. Nie obyło się bez problemów, ponieważ legioniści przegrywali 0-2. Często jest tak, że gdy wygrywając 2-0 nie zakończysz spotkania, to jest duża szansa, że przegrasz go w tie-breaku. Mocno odczuli to goście ze Spały, którzy polegli 2-3. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają w piątek o 20 w Wyszkowie z miejscowym Camperem.



