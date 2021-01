Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Działkowiec - 2 godziny temu, *.telecolumbus.net Smutne, że nie ma Pogoni. Szczecin i Warszawa to zawsze była wspaniała sprawa! odpowiedz

LFS - 2 godziny temu, *.play-internet.pl szkoda ze nie ma Pogoni odpowiedz

Karneciarz - 2 godziny temu, *.chello.pl @LFS : dokładnie odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.114.148 @LFS : Wielka szkoda :( odpowiedz

Ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl @LFS : Zgadzam się. Ciągle w szafie mam szalik i koszulkę Pogoni. odpowiedz

oLaf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl super, jedno z najfajnieszych grafiti ever!!! : ) odpowiedz

Peen - 2 godziny temu, *.chello.pl @oLaf: Jest spoko, ale chyba nie widziałeś zbyt wielu legijnych graffiti ;) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.