18-20.12: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 18 grudnia 2020 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj futsaliści Legii zmierzą się z LZS-em Bojano, a transmisję z tego meczu będziecie mogli śledzić na facebooku futsalowej Legii od godziny 19. Zaraz po zakończeniu tego spotkania, nasi piłkarze podejmować będą przy Łazienkowskiej beniaminka z Mielca. Również w piątek swój mecz rozegrają nasi siatkarze, których czeka wyjazd do Wyszkowa.



Koszykarze Legii w sobotę o 15:30 zagrają w Dąbrowie Górniczej z miejscowym MKS-em. To spotkanie można (odpłatnie) obejrzeć na żywo w serwisie Emocje.TV. Pięcioboiści Legii wezmą udział w Memoriale Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, w ramach którego odbędą się Mistrzostwa Polski U-24 oraz Puchar Europy U-19. Zawody od piątku do niedzieli odbywać się będą w Drzonkowie.



Rozkład jazdy:

18.12 g. 19:00 Legia Warszawa - LZS Bojano [futsal, ul. Gładka 18]

18.12 g. 20:00 Camper Wyszków - Legia Warszawa [siatka]

18.12 g. 20:30 Legia Warszawa - Stal Mielec

19.12 g. 15:30 MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa [kosz, Emocje.TV]

20.12 g. 14:30 FC Den Haag - Ajax Amsterdam

20.12 g. 16:00 Żubry Białystok - Legia II Warszawa [kosz]



Młodzież:

19.12 g. 10:30 Brwinowska Akademia Koszykówki U-12 - Legia Warszawa U-12 [kosz, ul. Moczydłowskiego 2]

20.12 g. 12:30 Gim 92 Ursynów U-17 - Legia Warszawa U-17 [kosz, ul. Koncertowa 4]

20.12 g. 12:30 Legia Warszawa U-13 - Gim 92 Ursynów U-13 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]