Liczby Legii 2020

Czwartek, 31 grudnia 2020 r. 15:03 Fumen, źródło: Legionisci.com

Przygotowaliśmy dla Was podsumowanie minionych 12 miesięcy przez pryzmat liczb. Liczb oznaczających nie tylko kwoty zarobków czy transferów, ale również lat spędzonych przy Łazienkowskiej przez graczy, którzy odeszli.Zapraszamy do lektury corocznego podsumowania!





0 - Spędził w Legii okrągły rok, ale nie było mu dane zagrać w pierwszym zespole. Jak nie kontuzja, to nieodpowiednia forma. Generalnie, ciągle coś. Ostatecznie zainkasował 400 tysięcy euro i odszedł w czerwcu z Legii. Kto? Oczywiście Ivan Obradović!



1 - "Mistrz! Mistrz! LEGIA MISTRZ!!!". Stołeczny zespół piętnasty raz zakończył ligowe zmagania na pierwszym miejscu.



4 - Ile można rozegrać meczów od stycznia 2017 roku? Vamara Sanogo odpowiada: 4! Niestety, Francuz ciągle borykał się z poważnymi kontuzjami. Jak nie zerwane więzadła w kolanie, to powrót do zdrowia po zerwanym ścięgnie Achillesa. I choć popisał się piękną bramką w meczu z Arką Gdynia, to w klubie zdecydowano, że nie mogą dłużej czekać na powrót napastnika do pełni formy. W ostatnich dniach Legia rozwiązała z nim kontrakt.



6 - Najwięcej, bo sześć bramek w jednym meczu piłkarze Legii strzelili w pucharowym spotkaniu z GKS-em w Bełchatowie. Biorąc pod uwagę tylko mecze u siebie, to najbardziej okazałym zwycięstwem okazało się to odniesione na Arką Gdynia w lidze (5-1).



12 - Siedem meczów o Superpuchar, które przekładają się na 12 lat oczekiwania na wygraną wspomnianego trofeum. Wydawało się, że w końcu z Cracovią się uda. Nic z tego. Zespół Michała Probierza podtrzymał złą serię Legii, wygrywając przy Łazienkowskiej po serii rzutów karnych.



17 - W lipcowym spotkaniu z Lechią Gdańsk w barwach Legii zadebiutowało trzech 17-latków: Radosław Cielemęcki, Ariel Mosór i Szymon Włodarczyk. Mosór i Cielemęcki są ex aequo na dziesiątym miejscu w klasyfikacji najmłodszych zawodników w historii, którzy wystąpili w oficjalnym meczu pierwszej drużyny.



19 - Tomas Pekhart rządzi w klasyfikacji kanadyjskiej tego roku. Czeski napastnik strzelił 19 bramek i zaliczył 2 asysty. Potrzebował do tego 32 spotkań. Drugi w tym zestawieniu jest Paweł Wszołek z 5 golami i 8 asystami.



24 - To była 33. kolejka sezonu 1995/96. Hattrick Cezarego Kucharskiego, gol Tomasza Wieszczyckiego oraz samobój Damiana Pancerza pogrążyły Stal Mielec, która żegnała się z ligą. Czekaliśmy 24 lata, żeby ponownie spotkać się na najwyższym poziomie rozgrywek. Niestety, to nie była udana potyczka dla legionistów. Stołeczny zespół musiał uznać wyższość Stali (2-3), dla której było to pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w obecnym sezonie.



25 - 11 marca 1995 roku Warta Poznań wygrała 1-0 u siebie z Legią Warszawa. Jednak mimo tego, Czesław Jakołcewicz i spółka nie uchronili się przed spadkiem z ligi. Po 25 latach poznaniacy wrócili do elity i ponownie mogliśmy się z nimi zmierzyć na krajowym podwórku. Tym razem wpadki nie było. Legia wygrała 3-0 po bramkach Pawła Wszołka, Filipa Mladenovicia oraz Tomasa Pekharta.



30 - Brak kibiców na trybunach to dla Legii aż 30 procent mniej przychodów. Było to efektem obostrzeń wdrożonych w związku z koronawirusem.



40 - A dokładniej 40 lat, 9 miesięcy i 27 dni. To wiek Artura Boruca w dniu jego ostatniego występu w tym roku przeciwko Stali Mielec. To oczywiście czyni go najstarszym piłkarzem w historii Legii Warszawa.



41 - Jak rotować, to rotować! W 2020 roku Aleksandar Vuković i Czesław Michniewicz skorzystali z usług 41 zawodników.



44 - Wydawało się, że godnie zastąpi kontuzjowanego Marko Vesovicia na prawej obronie. Był moment, była jedna połowa meczu, która dawała ku temu nadzieje. Ostatecznie Paweł Stolarski nie spełnił pokładanych w nim nadziei i zdecydował się na zmianę barw klubowych. Jesienią zaliczył 6 występów i odszedł z naszego klubu, uzbierawszy ich łącznie 44.



67 - Aleksandar Vuković poprowadził Legię w 67 meczach nim we wrześniu rozwiązano z nim umowę. I choć to "Liczby Legii", to zapraszamy do szczegółowego podsumowania dokonań trenerskich "Vuko" tutaj.



84 - Miał być rewelacją i iść w ślady Ondreja Dudy. Zamiast tego odszedł po cichu, zaraz po wypożyczeniu do Panathinaikosu Ateny. Dominik Nagy zakończył latem swą 3-letnią przygodę z Legią. Rozegrał łącznie 84 mecze, w których zdobył 13 bramek.



98 - Przedłuży umowę czy odejdzie z Legii? Takie pytania regularnie pojawiały się w rundzie jesiennej w kontekście Domagoja Antolicia. Chorwat był mocnym punktem drużyny w minionym sezonie. Wydawało się, że naturalnym ruchem będzie pozostawienie go na kolejne sezony. Tymczasem obie strony nie doszły do porozumienia. "Antola" rozstaje się z Warszawą po wygaśnięciu kontraktu. W Legii rozegrał 98 meczów.



273 - Między Jackiem Kazimierskim (271) a Robertem Gadochą (279) plasuje się... Inaki Astiz w liczbie rozegranych meczów w barwach Legii. Hiszpan ma na koncie 273 występy w koszulce z "eLką" na piersi. Astiza skutecznie goni Artur Jędrzejczyk, który rozegrał 267 meczów w Legii.



294 - Właśnie tyle dni czekaliśmy na rzut karny dla Legii w ekstraklasie. W pierwszym meczu 2020 roku z ŁKSem Łódź jedenastkę wykorzystał Domagoj Antolić. Mijały dni, tygodnie, długie miesiące, a kolejnego karnego nadal nie było. "Z pomocą" ponownie przyszedł Bartosz Frankowski, który dopatrzył się nieprzepisowego zagrania w szesnastce Piasta Gliwice. Na jedenasty metr podszedł Tomas Pekhart i zamienił rzut karny na bramkę.



2316 - Legia Warszawa dzierży rekord rozegranych sezonów w ekstraklasie, a co za tym idzie, również liczby meczów. W najwyższej klasie rozgrywkowej nasz klub zagrał 2316 razy. W tym czasie Legia uzbierała 3338 punktów, zdobyła 3871 bramek i straciła ich 2429. Druga w klasyfikacji Wisła Kraków ma rozegranych 135 meczów mniej.



150 000 - W trakcie rozmowy w "Misji Futbol" prezes Dariusz Mioduski przyznał, że Legia wydała ok. 150 tys. euro na ściągnięcie Rafaela Lopesa z Cracovii.



200 000 - Piotr Pyrdoł rozegrał w lidze zaledwie dwa mecze i to wystarczyło, żeby formalnie został mistrzem Polski. Pierwotnie 21-letni zawodnik miał być wypożyczony do "Nafciarzy", ale takim rozwiązaniem nie była zainteresowana druga strona. Ostatecznie działacze Wisły Płock przelali 150-200 tysięcy złotych za wspomnianego zawodnika.



240 000 - Pamiętacie Salvadora Agrę? Portugalczyk do początku maja był zawodnikiem Legii. Oczywiście wiosną nie oglądaliśmy jego gry, co nie zmienia faktu, że obecny gracz CD Tondela mógł liczyć przy Łazienkowskiej na 240 tysięcy euro rocznie (wg sport.pl).



300 000 - Dla wielu Artur Boruc jest wręcz bezcenny. Ile obecnie zarabia? "Super Express" przeprowadził analizę, że doświadczony bramkarz umówił się z Legią na co najmniej 300 tysięcy euro rocznie.



400 000 - Z końcem czerwca odetchnięto z ulgą przy Ł3. A największy huk słychać było w dziale księgowości. To kamień z serca spadł osobie wypłacającej 400 tysięcy euro rocznie Ivanowi Obradoviciowi. To również kwota, za jaką ściągnięto Josipa Juranovicia - z perspektywy czasu, była to nie lada promocja.



750 000 - W ostatnim dniu greckiego okienka transferowego Cafu odszedł do Olympiakosu Pireus. "Super Express" informował, że Grecy przeleją od razu 500 tys. euro, natomiast pozostała kwota trafi do Warszawy w formie bonusów. Przypomnijmy, że Portugalczyk kosztował Legię 800 tys. euro.



1 200 000 - To wysokość kolejnego dofinansowania z Ministerstwa Sportu, jakie przyznano spółce Akademia Piłkarska Legii, odpowiedzialnej za budowę ośrodka treningowego w Książenicach. Pozyskana w 2020 roku kwota ma być przeznaczona na budowę zadaszenia boiska ze sztuczną murawą. Łączna suma państwowych dotacji wyniosła ponad 24 mln złotych (blisko 1/4 całkowitych kosztów).



1 500 000 - Tylu telewidzów oglądało zmagania Legii Warszawa z Omonią Nikozja w ramach 2. rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Ostatecznie to Cypryjczycy awansowali do kolejnej fazy elitarnych rozgrywek.



1 500 000 - Prezes Zagłębia Lubin na łamach "Przeglądu Sportowego" zdradził, że Legia zapłaci 1,5 mln euro + VAT za Bartosza Slisza. Takie pieniądze w ekstraklasie mogą robić wrażenie, jednak przy Łazienkowskiej wierzą, że w przyszłości będą mogli sprzedać zawodnika za dużo większą kwotę.



1 843 000 - Zawirowania związane z COVID-19 mocno dotknęły kluby nie tylko z niższych lig, ale również z Ekstraklasy. W związku z tym, zarząd PZPN uruchomił pakiet pomocowy w wysokości 50 milionów złotych. Tym samym do klubów z najwyższego szczebla rozgrywek przekaznano 1,84 mln złotych.



3 500 000 - To kwota, jaką otrzymała Legia w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników, którą uruchomił Polski Fundusz Rozwoju.



3 800 000 - W przerwie zimowej pożegnaliśmy Jarosława Niezgodę. Były napastnik Legii trafił do Portland Timbers za 3,8 mln dolarów. Dodatkowo Amerykański klub miałby przelać dodatkowe 1,5 mln dolarów w formie bonusów, ale do tego raczej nie dojdzie, bo "Jaro" ma kontuzję i myśli o powrocie do kraju. Podsumowanie czterech lat Niezgody w Legii.



5 500 000 - Nie włoskie SSC Napoli ani AC Parma, lecz brytyjskie Brighton & Hove Albion pozyskało Michała Karbownika za 5,5 miliona euro. Dodatkowo Legia Warszawa otrzyma bonusy oraz 10% od kolejnego transferu Polaka. Oczywiście z szumnie zapowiadanego rekordu ekstraklasy nic nie wyszło. Więcej zapłaciło chociażby AS Monaco za Radosława Majeckiego.



7 000 000 - Nie tylko Jarosław Niezgoda czy Michał Karbownik, ale również Radosław Majecki przyniósł sporo radości osobom odpowiedzialnym za finanse przy Łazienkowskiej. Przenosiny bramkarza do AS Monaco zostały wycenione na 7 milionów euro. Klub z Ligue 1 przelał połowę tej kwoty, a termin uregulowania drugiej transzy wyznaczono na 10 lutego 2021 r. Dodatkowo Legia ma zapewnione 0,5 mln euro w bonusach oraz 10% od następnego transferu.



7 900 000 - Na początku grudnia opublikowaliśmy sprawozdanie finansowe Legii. Wynika z niego, że klub wykazał zysk netto w wysokości 7,9 mln zł. Niestety, jest również druga strona medalu. Zobowiązania długoterminowe (1-5 lat) Legii urosły z 61,7 mln zł do 70,6 mln zł, a w sumie klub ma zadłużenie ok. 170 mln zł.



31 300 000 - Ekstraklasa SA wypłaciła klubom 225 milionów złotych za sezon 2019/20. Najwięcej, bo wspomniane 31,3 mln trafiło do mistrza Polski. Na tę kwotę składa się kilka czynników, m.in. wyniki sportowe, ranking historyczny, a także program Pro Junior System. Dokładne rozbicie ww. sumy znajduje się tutaj.