Kibice z Ciechanowa wsparli schronisko w Pawłowie

Kibice Legii z Ciechanowa przyłączyli się do akcji "Świąteczna paka dla psiaka" i przekazali 450 kilogramów suchej i mokrej karmy dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. "Dzięki zaangażowaniu członków Legijnego Ciechanowa przekazana karma przyczyni się do bieżącego dokarmiania zwierząt, wzbogacenia naszych zapasów oraz poprawy bytu bezdomnych psów, zamieszkujących Schronisko w Pawłowie" - podziękowali legionistom pracownicy schroniska. Przypominamy, że w najbliższą środę, w godzinach 18-20 w Źródełku, prowadzona będzie kolejna zbiórka w ramach akcji "Są takie psy, którym należy pomóc". Zbierane będą karmy weterynaryjne, gastro, lecznicze, podkłady higieniczne, obroże, smycze, środki na kleszcze (Simparica, Bravecto), środki opatrunkowe, gaziki jałowe, sól fizjologiczna i posłania.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.