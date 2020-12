Z obozu rywala

Stal przed meczem z Legią

Czwartek, 17 grudnia 2020 r. 09:59 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W piątek o godzinie 20:30 legioniści zmierzą się z beniaminkiem Stalą Mielec w ostatni meczu w tym roku kalendarzowym.



Stal to dwukrotny mistrz Polski. Pierwszy raz najlepsi w kraju byli w sezonie 1972/73, następnie sukces powtórzyli trzy lata później. Właśnie za czasy świetności Stali trzeba uznać lata 70. W sezonie 1974/75 mielczanie zostali wicemistrzem kraju, a rok później grali w ćwierćfinale Pucharu UEFA. W roku 1997 zadecydowano o likwidacji oraz wycofaniu klubu z rozgrywek. Następnie Stal wróciła na piłkarską mapę, jednak swoje zmagania rozpoczęła w V lidze. Mielczanie pięli się w górę, aż w sezonie 2019/20 awansowali do Ekstraklasy. Jest to wielki powrót po 24 latach. "Biało-niebiescy" awans zagwarantowali sobie w przedostatniej kolejce, kiedy to ograli 3-0 Zagłębie Sosnowiec.



Póki co w elicie radzą sobie bardzo słabo. Zajmują przedostatnie miejsce w tabeli, a nad zamykającym stawkę Podbeskidziem Bielsko-Biała mają zaledwie oczko przewagi. Na swoim koncie mają zaledwie dwa zwycięstwa z Jagiellonią Białystok oraz Piastem Gliwice, wyższość rywali uznawali siedem razy oraz osiągnęli cztery remisy. Zdążyli już stracić aż 26 bramek, gorszym wynikiem mogą się jedynie "pochwalić" bielszczanie, a dodatkowo strzelili tylko 14 goli. Słabe wyniki na pewno wpłynęły na zamieszanie w klubie. Posadę trenera stracił Dariusz Skrzypczak, który pracę rozpoczął w sierpniu. 11 listopada nowym szkoleniowcem Stali został Leszek Ojrzyński, który do Ekstraklasy wrócił po ponad rocznej przerwie.



Najlepszymi strzelcem Stali w minionym sezonie są Mateusz Mak oraz Maciej Domański, którzy mają na swoim koncie po trzy trafienia. Dodatkowo Domański zanotował trzy asysty. Warto dodać, że Mak bardzo mocno przyczynił się do awansu mielczan. Jeden ze słynnych braci bliźniaków zdobył w sezonie 2019/20 na zapleczu Ekstraklasy dziesięć bramek oraz zanotował siedem asyst. Bez wątpienia sporą postacią w Stali jest 31-letni kapitan Krystian Getinger, który wychował się w Mielcu. Ze Stalą jest związany od 2005 roku, jednak z sześcioletnią przerwą, kiedy to reprezentował barwy Zagłębia Lubin oraz Stali Stalowa Wola. W biało-niebieskich barwach rozegrał 230 spotkań. W zespole naszego rywala występuje dwóch byłych legionistów. 22-letni Mateusz Żyro szkolił się w zespołach młodzieżowych Legii, a dodatkowo rozegrał sześć spotkań w drużynie seniorów. Żyro z "Wojskowymi" definitywnie rozstał się minionego lata. Z kolei Grzegorz Tomasiewicz nie zdołał zadebiutować w pierwszym zespole z Łazienkowskiej i w 2015 roku odszedł do Arki Gdynia.







Obie ekipy mierzyły się ze sobą 52 razy. Legioniści zwycięsko z tych rywalizacji wychodzili 21 razy, za to przegrywali 16-krotnie. Remisem kończyło się 15 spotkań. Z początku pojedynki pomiędzy obiema ekipami były bardzo wyrównane. Następnie od roku 1972 do 1983 była dominacja mielczan. Legioniści przez ponad dziesięć lat tylko dwa razy pokonali Stal. Ostatnie osiem pojedynków to same zwycięstwa warszawiaków, dodatkowo Stal jedynie trzy razy podczas tych meczów trafiała do naszej siatki. Ostatnie spotkanie odbyło się w 1996 roku i zakończyło się zwycięstwem legionistów aż 5-0.