Przygotowania do Stali: Powrót Gwilii, kilku nieobecnych

Wtorkowy trening Legii rozpoczął się o godzinie 11:30. Wzięło w nim udział 26 zawodników, z czego trzech ćwiczyło indywidualnie - Szymon Włodarczyk , Jose Kante i Marko Vesović . Na siłowni zostali natomiast Vamara Sanogo , Michał Karbownik , Rafael Lopes i Bartosz Kapustka . Dwóch ostatnich najprawdopodobniej zabraknie w piątkowym meczu ze Stalą Mielec, ponieważ mają niegroźne urazy. Nieobecny był także Artur Boruc , który jest przeziębiony, ale w piątek ma być gotowy do gry oraz Domagoj Antolić - zgłosił uraz pleców jeszcze przed meczem w Krakowie. Pierwszy raz na pełnych obrotach ćwiczył Walerian Gwilia , który 3 tygodnie zmagał się z kontuzją odniesioną w meczu z Cracovią. Zajęcia przed ostatnim meczem w tym roku poświęcone były taktyce pod najbliższego rywala. Najpierw odbyły się gierki w trzech drużynach, a następnie Czesław Michniewicz stworzył dwie jedenastki i przedstawiał schematy gry podczas większej gry z udziałem bramkarzy. Różowi: Miszta - Juranović, Wieteska, Jędrzejczyk, Mladenović - Wszołek, Andre Martins, Slisz, Luquinhas, Cholewiak (Skibicki) - Pekhart Szarzy: Cierzniak - Stolarski, Lewczuk, Astiz, Hołownia, Luis Rocha - Gwilia, Mosór, Skibicki (Cholewiak) - Rosołek, Valencia Po ok. 80 minutach zajęcia się zakończyły. W środę zespół także będzie trenował przed południem, a dzień przed meczem zajęcia zaplanowane są na godznię 17.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Czesiek spasiony jak wieprz i z Pepsi colą się nie rozstaje. Napiłby się wody niegazowanej np. niegazowanej Cisowianki albo jakiegoś Bobo Fruta to może by schudł.



My chcemy trenera a nie poznańskiego frajera! odpowiedz

Ojdan - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Pawełek: Pepsi dzbanie wstawia kubki i zapewne piją gotarade odpowiedz

Bródno - 4 minuty temu, *.chello.pl @Pawełek: jaki ty głupi jesteś... odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Kante jako indywidualista jeszcze jutro trening, w czwartek nawrót jakiegoś urazu ,piątek wolny i koniec! Wreszcie wakacje i prawdopodobnie wyjazd w siną dal... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.