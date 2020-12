NS: Sprzedaż kalendarzy i piro, zbiórka dla schronisk

Dzisiaj w godzinach 18-20 w Źródełku Nieznani Sprawcy prowadzić będą sprzedaż kalendarzy na rok 2021 (35 zł), magnesów na lodówkę "Kapitalne miasto" (15) oraz pirotechniki na Sylwestra - do kupienia będą race w barwach, ognie wrocławskie, stroboskopy i petardy. Cały zysk ze sprzedaży przeznaczony zostanie na cele ultras. "Pamiętajcie, że kupując właśnie od NaS każda jedną racę, kalendarz czy petardę wspieracie ruch ultras. Dzięki Wam w przyszłym roku będziemy mogli robić oprawy. To proste. Bez Was i Waszego wsparcia ruch ultras nie istnieje" - informują NS-i.



Ponadto w tym samym miejscu i czasie prowadzona będzie zbiórka w ramach akcji "Są takie psy, którym należy pomóc". Zbierane będą karmy weterynaryjne, gastro, lecznicze, podkłady higieniczne, obroże, smycze, środki na kleszcze (Simparica, Bravecto), środki opatrunkowe, gaziki jałowe, sól fizjologiczna i posłania.



W Źródełku będzie także możliwość zakupu książki "Uwolnić Maćka" (40 zł).