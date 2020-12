Szczęśliwego Nowego Roku!

Całej legijnej społeczności, kibicom, zawodnikom, trenerom i pracownikom klubu życzymy w Nowym Roku 2021 zdrowia i spełnienia marzeń. Abyśmy mogli znów zgromadzić się w komplecie na stadionie przy Łazienkowskiej 3, podążać za Legią nie tylko po Polsce, ale także po całej Europie, w maju spotkać się na Starówce, a na koniec lata cieszyć się z awansu do fazy grupowej europejskich pucharów. Wszystkiego najlepszego!

Jerz z Potoku wraz ze "sforą" z Kępy Potockiej - 13 minut temu, *.chello.pl Wszystkim Legionistom życzymy, aby słowo [zdrowie] przestało być wyświechtanym sloganem, a zaczęło kojarzyć się z synonimem: radości, optymizmu i szczęścia - szczególnie w nadchodzącym Nowym Roku. odpowiedz

