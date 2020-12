Siedmiu młodych poleci do Dubaju

Czwartek, 17 grudnia 2020 r. 12:40 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Jest wielu młodych uzdolnionych chłopców, którzy polecą z nami na zgrupowanie do Dubaju. Na dziś to 7 graczy z akademii. Niektórzy z nami trenowali, niektórzy nie. Będziemy się im przyglądać i oceniać. Na pewno nie wszyscy zostaną z nami, ale większość będzie miała taką szansę. Nie chcę podawać nazwisk, ale to kwestia kilku godzin i pojawią się one u nas w mediach klubowych - zapowiada czesław Michniewicz.





- Zainteresowani zawodnicy już wiedzą, kto ma szansę pojechać do Dubaju. Oczywiście jeszcze na początku stycznia cała ekipa musi przejść badania na COVID, bo te warunki musimy spełniać żeby wylądować w Dubaju. Pamiętajmy, że jesteśmy mistrzem Polski i mamy swoje cele do zrealizowania, czyli mistrzostwo i gra w pucharach. Rywalizacja dla młodych zawodników w takim klubie jest bardzo trudna. Będą walczyć o swoją przyszłość - dodał trener.



W tej grupie na pewno znajdą się Szymon Włodarczyk, Ariel Mosór, Kacper Skibicki, Kacper Tobiasz i Nikodem Niski.