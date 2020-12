Valencia zostanie wiosną w Legii

Czwartek, 17 grudnia 2020 r. 12:47 Woytek, źródło: Legionisci.com

W ostatnich tygodniach trener Czesław Michniewicz sugerował, że Joel Valencia nie otrzyma zbyt wielu szans na grę. Na razie nie przekonał sztabu swoimi występami, więc pojawiły się spekulacje, że jego wypożyczenie z Brentford. Wygląda jednak na to, że Ekwadorczyk będzie kontynuował pobyt w Legii przez kolejne miesiące.



- Joel Valencia cały czas walczy o swoją pozycję w drużynie. Bartosz Kapustka też potrzebował czasu by dojść do formy. Podobnie może być z Valencią - wbrew temu co pojawia się w mediach, Joel zostanie z nami na kolejne pół roku. Będzie miał szansę się pokazać w okresie przygotowawczym i wtedy ocenimy co dalej. Na dziś jest naszym zawodnikiem i nie planujemy oddawać go z powrotem do klubu. Wielu zawodników miało na początku problemy, a potem przebijało się umiejętnościami. On niewątpliwie ma te umiejętności, ale na dziś ich jeszcze nie pokazał - poinformował szkoleniowiec Legii.