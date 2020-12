Komentarze (168)

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Lewy został ambasadorem lotto to mu chłopaki zazdroszczą i chcą być ambasadorami buka. odpowiedz

Barjusz 54 - 2 godziny temu, *.orange.pl ,,Jędza ' ' sorry za błąd w nazwisku . Na to nie zasłużył . Nerwy .Ale odpoczynek się należy.Kasę przytuli. Pozdro. odpowiedz

ZMIANA - 2 godziny temu, *.chello.pl Trzeba zmienić trenera bo chyba wykonał 712 numer odpowiedz

ADAM - 2 godziny temu, *.centertel.pl HAŃBĄ BARWY KLUB TRADYCJĘ A MY KIBICE JESTEŚMY POŚMIEWISKIEM PIŁKARZYKI PAJACYKI GWIAZDECZKI odpowiedz

laser1984 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl michniewicz kompromitacja bez ogladania przyznal ze karne słuszne

laser1984 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl mecz dno ale te 2 karne to juz bajka .jesli sedzia gwizdze kazde wlozenie reki to w premiership bylo by ze 5 takich lub wiecej jak pan sedzia byl taki dokladny to tomasiewicz przy pierwszej zoltej powinien dostac czewo noga chyba niebyla podczas ataku przy ziemi i sila niema znaczenia i liczy sie sam atak tak jak kante z piastem co dostal czewo 3 karny to wezne w obrone jedze gralem na ataku i obronie tak sie gra ale niestety pan anty frankowski ma swoije zdanie odpowiedz

ko(L)o - 3 godziny temu, *.proip.pl ....a piłkarzyki mi tak mają was w du... . Nie czytają tych komentarzy. U nich kasa się zgadza, od loczka czy buka, ale się zgadza. Ale dlaczego nie obstawiłem??? O godzinie 19 wiedziałem że tradycyjnie przed dłuższą przerwą będzie w plecy, o 20.05 byłem już pewny ale od 20.25 znowu się łudziłem, łudziłem jak zawsze............ odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Tylko inwigilacja naszych grajkow. Dobrze że nie ma szans na bilet nie będę tego restwa sponsorował. odpowiedz

Uuu - 3 godziny temu, *.chello.pl Sprzedawczyki!!!! odpowiedz

1916 - 3 godziny temu, *.info.pl Cel transferowy na zime środkiwy obrońca x2 i bramkarz odpowiedz

LSANMBRD - 3 godziny temu, *.centertel.pl Michniewicz na ławce trenerskiej Legii to hańba i tragedia dla Warszawy! odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.plus.pl PANOWIE, PROSZĘ NIC O JEDZY NIE PISAĆ A MIANOWICIE DLATEGO ŻE W INNYM PRZYPADKU I PRZYPADKACH NA CAŁYM ŚWIECIE NIE BYŁO BY LEGALNEJ BUKMACHERKI , PROSTE I K...LOGICZNE biednego fryzjerka wsadzali odpowiedz

Barjusz 54 - 3 godziny temu, *.orange.pl Mam nadzieję że Jendrzejczyk i Wieteska nieprędko powąchają murawę . Kuzyn sędziego dobrze obstawił. Ojrzyński wy....ł Czesia . Wieloletniej,, tradycji'' stało się zadość . ZDROWYCH ŚWIĄT !!!

JĘDZA - 3 godziny temu, *.chello.pl po ostatnim gwizdku merdał głową w lewo i w prawo mrucząc pod nosem: KU...WA a mogłem postawić więcej!!! odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @JĘDZA: A Ślisz już w przerwie coś o 3 karnym gadał. odpowiedz

tommy - 3 godziny temu, *.toneticgroup.pl akcja liść tylko może pomóc odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Cała Polska z nas się śmieje sprzed.. i złodz... odpowiedz

jezus - 3 godziny temu, *.vectranet.pl aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahahahahahahhahahahahahhahahaha i takiemu jak jedrzejczyk daje sie kontrakt do 2023 xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD odpowiedz

dziadek46 - 3 godziny temu, *.master.pl Jędza obstawił pewnie u buka odpowiedz

Miki55 - 3 godziny temu, *.chello.pl Jędrzejczyk sprzedałaś mecz. odpowiedz

Wawa - 3 godziny temu, *.124.248 Witeska

Jędrzejczyk

Won won

Patałachy wonnnn odpowiedz

Bobas - 3 godziny temu, *.mm.pl Jeśli sprzedali ten mecz to gratuluję. Porządny kurs!!!. Ale jeśli nie- to mamy 2 najbardziej głupich stoperów w lidze:)

Pozdrawiam Artura i Mateusza.

Ja pitolę. Zwalniam się z pracy żeby obejrzeć mecz, a oni odwalają takie szopki. Brak słów!!! odpowiedz

Idiota - 3 godziny temu, *.chello.pl @Bobas: jeśli sprzedali - WON, jeśli są aż tak głupi(a są) - WON,

JĘDZRZEJCZYK, WIETESKA - piłkarskie GŁUPKI - WON odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Bobas: Obawiam się że i jedno i drugie się zgadza. odpowiedz

Groch - 2 godziny temu, *.orange.pl @Bobas: To gdzie Ty pracujesz że po 20 robisz, w mc Donalds odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Groch : Jak dorosniesz, to dowiesz się, że są zawody w których pracuje się na dwie zmiany. A czasami nawet - o dziwo - pracuje się w nocy. Jest jeszcze coś takiego jak 4-ro brygadówka, ale to już wyższa szkoła jazdy... odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Dziękuję za prezent świąteczny. Gratuluję wygranej u buka. odpowiedz

ZIBI - 3 godziny temu, *.chello.pl Wstyd i hańba tylko trzeba kupić trzech stoperów bo my stoperów nie mamy tylko KURSANTÓW odpowiedz

A..... - 3 godziny temu, *.info.pl W sumie strzelamy 5 goli u siebie dawno tyle nie było;) odpowiedz

Legia to my! - 3 godziny temu, *.chello.pl Nie wierzę w to co widzę,po prostu nie wierzę.. odpowiedz

Zielu - 3 godziny temu, *.centertel.pl Rosół king odpowiedz

fortuna skoczek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Baaaaaaaaaaaaaaardzo............dziwny mecz odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl ALE WIETESKA PORAZKI PILNUJE... odpowiedz

LEGIONISTA - 3 godziny temu, *.vectranet.pl przykro mi odpowiedz

Redi - 3 godziny temu, *.centertel.pl Sprawdzę sobie na koniec sezonu kto mistrzem, dość mam ku... tych piłkarzy, trenerów, prezesów, tej ebanej parodii, tego posmiewiska, grajcie tak dalej, a po pandemii stewardzi będą was dopingować odpowiedz

Legia 1916 - 3 godziny temu, *.info.pl Legia - stal 2:3 (Slisz, Pekhart- jędrzejczyk, wieteska,jędrzejczyk

Masakra w nd raków pojedzie z piastem i w Nowym roku trzeba gonic odpowiedz

Miki55 - 3 godziny temu, *.chello.pl Jędrzejczyk odejdź już, nie nadajesz się do gry. Największe zagrożenie naszej bramki to ty. odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czechu zadzwoń ten 712 raz może mecz anulują. odpowiedz

Przecie dzwoniłem - 3 godziny temu, *.chello.pl @Hiszpan: i tak jak trzeba obstawiłem odpowiedz

Tyson - 3 godziny temu, *.chello.pl Rosołek. Pasuje do ciepłej wódki. Ciepła wódka zimny rosół. Tragedia VI liga. odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.com.pl Zupelnie nue rozumiem po co była zmiana trenera. Graja to samo. odpowiedz

Xxc - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Valencia każdy mecz słabo. Zawodnik bez perspektyw zarobkowych ale wciąż daje mu się szansę. Ilu młodzieżowców dostaje tyle szans co on? odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.plus.pl k...a ostatnio lech u siebie w dupe teraz lLegia DODAĆ WSPÓŁCZYNNIKI I POSTAWIĆ ZA 100 ZŁ. PANY TO JEST KASA, PAMIĘTAJCIE O TYM odpowiedz

Arecki - 3 godziny temu, *.com.pl Panie PREZESIE JA TYLKO ZA 10TYS ZL MIESIĘCZNIE BĘDĘ WYMACHIWAC RĘKAMI - JAKA OSZCZĘDNOŚĆ W SKALI ROKU W CZASIE PANDEMI... odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Zadnego stylu, zero ambicji, zero kondycji, gra jak na izbie wytrzezwien - polozyli goscia i haftuje... odpowiedz

Redi - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nie wierzę że to uczciwy mecz, mam dość, jak można tak pluć na swoich kibiców odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.plus.pl kiedyś kuba dostał w ryjka, a teraz jest covid:) i frankowski dziś się nie wstydzi bo rodzina nic nie słyszy . odpowiedz

Wstyd - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Pajace mecz można przegrać po walce.A wy jesteście miernotami. odpowiedz

Fryzjer - 3 godziny temu, *.net.pl Jędza nas sprzedał. Won z Legii. odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Fryzjer: Jakby Mioduski miał jaja toby Jędza i Wieteska jeszcze dziś byli we Wrocławiu. odpowiedz

eduardo - 3 godziny temu, *.toneticgroup.pl Frankowski frankowskim, ale wystarczyloby zeby nie bylo Jedzy odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.centertel.pl Valencia też jest fajny ja je...

co tu się odpier... odpowiedz

Mar - 3 godziny temu, *.centertel.pl Teraz czekamy. Trafią Pekharta w głowę czy nie? odpowiedz

Redi - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ostatnia wygrana Stali na wyjeździe to chyba jeszcze w 1 lidze...brak słów odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Tak patrzę i widzę ten autorski pomysł na Legię wg Miodka. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.plus.pl walecji to w ks raszyn by nie chcieli :) :) odpowiedz

Jarek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Valencia ale zmiana . Ręce opadają odpowiedz

Mariot85 - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Ciekawe jaki byl kurs na 2 karne jedzy u buka masakra wywalić go na zbity pyski odpowiedz

Dea - 3 godziny temu, *.grefnet.pl Jędza jest porobiony i tyle... odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Znowu napluto w twarze kibicom...Ile jeszcze potrwa ta parodia w klubie... odpowiedz

KRK 12345y7899 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Jędziejczyk powinien odpuścić i zejść z głową w dół i przeprosić kibiców za faule bezmyślne... odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.plus.pl maja k....a szczescie ze nie ma kibiców Legi na stadionie,

ale sprzedany mecz , nie wierzę w to co widzę odpowiedz

Młody - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Takiej bandy debili to jeszcze Legia nie miała. Ku... parodia, żenada i tak co tydzień... i mamy lidera...co za liga paralityków...i jeszcze zarabiają kokosy. Kto to ku...sponsoruje.

Kryniek76 - 3 godziny temu, *.plus.pl Jędza skończy dzisiaj z asem kier odpowiedz

Marcos - 3 godziny temu, *.com.pl Nieźle drukuje ten pajac. Karnego dla stali nie było. A jak już gwizdnął to i dla Legii powinien być. Drukarz odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 3 godziny temu, *.btcentralplus.com Tylko Leszek 0jrzynski. FO Mioduski !!!!!! odpowiedz

Arecki - 3 godziny temu, *.com.pl Podtrzymuję wpis z tym że Jędrzejczyk NA BUDOWĘ Z ŁOPATĄ (tak ładnie pracuje rękami)... IDĄ ŚWIĘTA A TU TAKI PREZENT OD KOPACZY PANOW J I W..... odpowiedz

https://www.transfermarkt.pl/legia-warschau/startseite/verein/255)

https://www.transfermarkt.pl/legia-warschau/startseite/verein/255)



https://www.transfermarkt.pl/stal-mielec/startseite/verein/22431)



Podobno pieniądze nie grają,ale...





Pozdrawiam

Zwolennik dywidend #NYSE lub szalony matematyk odpowiedz

atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl ja pie...ole jaki przekret reka ewidentna i karny - no ale rozumiem ze to wyrownanie za brak karnego na cracovii ktory sie nalezal... odpowiedz

Michal - 3 godziny temu, *.co.uk Dlaczego po drugim karnym od razu nie wszedl Mosor za tego idiote artura???! odpowiedz

Bubi - 3 godziny temu, *.113.155 Pazdan Wróć..... ⚽⚽⚽ odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net No tak to Frankowski... odpowiedz

Micha - 3 godziny temu, *.14.27 Jędza zasłużył dzisiaj na swoje pseudo. Od dawna uważałem, że to partacz, ale Żyleta oczywiście będzie śpiewać o nim, bo to Legionista. Tyle, że... przez małe L. Cymbał i tyle. odpowiedz

Marcin - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Micha: gra tu tylko dla kasy. Jaki tam z niego Legionista odpowiedz

Mar - 3 godziny temu, *.centertel.pl Konkurs jedenastek?? odpowiedz

ZIBI - 3 godziny temu, *.chello.pl Brawo Panowie mamy stoperów na najwyższym poziomie oczywiście chodzi o KURS a Wy dalej krzyczcie że to wina Mioduskiego odpowiedz

RMFC - 3 godziny temu, *.orange.pl Znając Loczka nie przedłuży kontaktu z Mosórem i zostaniemy z bezmózgim Lewczukiem, Wieteską drewnem i Jedzą który chyba obstawił u buka ilość karnych podyktowanych dzisiaj odpowiedz

Wojciec - 3 godziny temu, *.chello.pl No k.rwa!!! Jedzą w głowie już karp odpowiedz

Stefan Siarzewski - 3 godziny temu, *.com.pl Kto obstawił z nich zwycięstwo stali, karny i kto pierwszy strzeli bramkę. Wałek jak ch...j odpowiedz

Pablo - 3 godziny temu, *.chello.pl Parodia sędziego odpowiedz

Właśnie - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Sprzedany mecz! Brawo Cesiu! odpowiedz

AK - 3 godziny temu, *.146.9 Nikt mi nie powie ze to nie jest jakaś ustawka odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net To już wiemy kto postawił u Buka... odpowiedz

atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl @Farme(L): nie postawil u buka - on jest tak chu...wy co pokazaly mecze z omonia i karabachem odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Kuwra...nie wierzę. Wiedziałem, że ten debil coś jeszcze odwali. odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.chello.pl @Wolfik: Jeszcze się mecz nie skończył.... odpowiedz

Sobo(L)ew - 3 godziny temu, *.255.243 @Po(L)ubiony: z tym sędzia?? Już dawno po meczu odpowiedz

Mar - 4 godziny temu, *.centertel.pl Aaaaaaaaaaa. Umieram odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.plus.pl teraz widzicie dlaczego gra Bereszyński w Genua a jedza w Legii?

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Gra naszych stoperów, to naprawdę dramat. NIecelne podania, błedy w kryciu. Niesamowite.... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.247.129 @Wolfik: kurs na Stal w Fortunie był ponad 9, więc obawiam się że to nie przypadek. Nawet Wieteska nie gra na co dzień tak źle. O Jędrzejczyku nawet nie wspomnę. odpowiedz

jo - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Jędza NĘDZA odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.plus.pl na moje oko, 1 sytuacja jedza by odpuscił i by nic z tego nie było wieteska to tymi łapami się położył na nim jak mój teraz pies na podłodze odpowiedz

Wariat - 4 godziny temu, *.play-internet.pl 9 do 1 w przypadku wygranej Stali.Kto się sprzedał.......Choinką w ...... odpowiedz

sraczkovic - 4 godziny temu, *.orange.pl stracic lidera ze stala mielec - bezcenne - sa rzeczy ktorch kupic nie mozna za wszystkie inne zaplacisz karta master card. odpowiedz

atmosferic - 4 godziny temu, *.orange.pl Forsell pier...lnie za 3 punkty z wolnego. odpowiedz

wtf - 4 godziny temu, *.chello.pl Przed zatrudnieniem nowego ŚO koniecznie trzeba przeprowadzić mu test na inteligencję! Po Jędzy,Wietesce i Lewczuku od razu widać,że to debile! odpowiedz

Szymon - 4 godziny temu, *.chello.pl Dwóch parodystów i dwa karne. Jak coś nie odpier...olą to krzywo chodzą. Młodych dawać na plac to nie przegramy. Komeianci, czy Czesio to qrwa jest ślepy,? odpowiedz

Luta - 4 godziny temu, *.plus.pl Prosze o link do meczu.z góry dziękuję odpowiedz

Tomo - 4 godziny temu, *.vectranet.pl http://www.drhtv.com.pl/drhtv-2.html odpowiedz

Gruby - 4 godziny temu, *.tpnet.pl To jest DRAMAT111 odpowiedz

Zielu - 4 godziny temu, *.centertel.pl 2 karny komedia, do przewrotki chciał sie skladac temu tak to wyglądało, Wietes ręka wszedł przed niego i tyle... odpowiedz

Zły - 4 godziny temu, *.inetia.pl Albo te dwa cymbały są aż tak głupie, albo poszedł piękny zakład. odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Zły : Śmierdzi na odległość zachowanie naszych stoperów. odpowiedz

Święta idą , - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Hiszpan: kasy mało odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.play-internet.pl To że Wieteska to nieudacznik , amator i leszcz wiadomo od lat. Ale to że jego gen patałacha przejdzie na Jędrzejczyka to nowość. odpowiedz

Hiszpan Junior - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @Hiszpan: tata spokój bo nie zagram z tobą w assasina odpowiedz

lolo - 4 godziny temu, *.tpnet.pl A czego się spodziewaliście po dwóch kołkach!!!! odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.plus.pl zjawinski młody nie przepity to w ch... robi kolegów a te z łapami lecą, to piłka ręczna do ch... pana odpowiedz

Farme(L) - 4 godziny temu, *.virginm.net Obrońcy potrzebni od zaraz, bo Ci dwaj to już chyba w Dubaju myślami... odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Koledzy, miejmy nadzieję że nasi ofensywnizawodnicy strzelą więcej bramek niż Domański karnych po fulach naszych środkowych.... odpowiedz

Książę Nocy - 4 godziny temu, *.inetia.pl @Wolfik: Mam taką wiarę kolego.. ale co jak znowu ktoś wrzuci piłkę w stronę tych dwóch? odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @Książę Nocy: .....karny??? odpowiedz

Czesiek - 4 godziny temu, *.chello.pl Jak nie zdejmę tych 2 CLOWNÓW to będzie 3 karny i 2 czerwa. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.plus.pl gdzie jest DICSON CHOT I QUATARA ? dziadki by lepiej zagrali w obronie ach kur.... rece opadają odpowiedz

ja - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Remy wyciagniety z imprezy lepiej by zagral od wieteski odpowiedz

Arecki - 4 godziny temu, *.com.pl Jędrzejczyk na BUDOWĘ, A Wieteska do KOPALNI. TRAGEDIA.... MASAKRA.... DRAMAT.... itp odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Arecki: Zeby sie dom zawalil, a szyb wylecial w powietrze? Sa granice ryzyka... odpowiedz

atmosferic - 4 godziny temu, *.orange.pl Dawac tego mosora - gorzej od tych dzbanow nie zagra. odpowiedz

Lolek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Frajerzy, sprzedawczyki, ciekawe ile u buka było za dwa karne Stali... odpowiedz

Hiszpan Junior - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Zasnął bartek, tak zwyczajnie przed północą,

chociaż szklanki i talerze wciąż łomocą.

Szum wśród gości a on zasnął na fotelu

nie dlatego, że się zmęczył, lecz po chmielu.



Jadł niewiele ale wypił sporo piwa,

goście bawią się a jemu łeb się kiwa.

Raz opada, raz podnosi barwne czoło

a muzyczka rżnie dość głośno i wesoło.



Całe ciało powykręcał mu sen błogi,

poplątały mu się ręce oraz nogi,

miny zmienia prawie tak, jak kameleon.

Trudno poznać, czy to bartek, czy też nie on. odpowiedz

Karniszewski Mariusz - 4 godziny temu, *.chello.pl Boruc Jędrzejczak i Wietaszka wyjazd z Legii! odpowiedz

gruby - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Karniszewski Mariusz : Prawda, jak najszybciej... odpowiedz

Zbyszek - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl @Karniszewski Mariusz : Co można powiedzieć o mózgu Wieteski?

Nic, bo go nie ma.

Co można powiedzieć o mózgu Jędzy?

Nic, bo też właśnie zniknął... odpowiedz

Książę Nocy - 4 godziny temu, *.inetia.pl Ej.. te dwa cymbały chyba na prawdę coś knują (bukmacherka). Bo to aż niemożliwe, żeby być aż tak głupim (CO MECZ). odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl W przerwie powinien wejść Mosór. I tak gorzej nie zagra, a złapie trochę doświadczenia. odpowiedz

Yto - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Mateusz Groteska!!!!!! Czy ten cymbał nigdy się nie nauczy grać? odpowiedz

Legia 1916 - 4 godziny temu, *.info.pl Jedza Wieteska najlepsi w LEGII są ???????????????????????? odpowiedz

Legia 1916 - 4 godziny temu, *.info.pl @Legia 1916: Z żartem bracia szczerze na.miejscu Michniewicz posadził bym jednego.i drugie do.na.lawce nie w tym meczu ale w kolejnych albo do rezerw i niech popatrzę jak młodzi zapierdzielaja odpowiedz

Yeti - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Dzisiaj Jędza i Wieteska nie wyszli na mecz. Co za szmaciarze! odpowiedz

Zielu - 4 godziny temu, *.centertel.pl W obronie grają głupi i głupszy odpowiedz

atmosferic - 4 godziny temu, *.orange.pl Z taka obrona to o puchar tymbarku byloby trudno... 2 szbany zje...ly 2 bramki - no co za niespodzianka... nikt sie nie spodziewal... odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Koledzy. Przcież nie od dziś wiadomo, że my nie mmy ani pół stopera. Takie błędy to nawet młodzicy nie robią. odpowiedz

Sztopery - 4 godziny temu, *.253.33 Jedza i Wieteska powinni pójść do Czeska, podziękować za szansę i oddać sprzęt. I to ku..wa jutro o 7 rano!!!! odpowiedz

WSTYD - 4 godziny temu, *.centertel.pl WIETESKA WYPAD !!! KTÓRY TO JUŻ ZAWALONY GOL PRZEZ NIEGO !? odpowiedz

Janek - 4 godziny temu, *.125.75 Przecież nasza obrona to sabotaż. Dramat. odpowiedz

Gcw - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jedza spiwerd !!! odpowiedz

Mw - 4 godziny temu, *.centertel.pl Czy naprawdę ten kołki na obronie nie myślą? Zjawinski gra po faul, nawet nie wyskakuje do piłek, a Ci kładą na nim ręce... odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.chello.pl @Mw: Zjawiński ich prowokuje, a ci debile dają się nabierać jak dzieci. Nie jest to gra fair, ale dla Frankowskiego, każdy pretekst jest dobry. odpowiedz

RMFC - 4 godziny temu, *.orange.pl Dzisiaj w obronie mamy dwa drewna!! Ciekawe ile jeszcze karnych w meczu sprokurują odpowiedz

Książę Nocy - 4 godziny temu, *.inetia.pl JĘDRZEJCZYK I WIETESKA... Zapamiętajcie te nazwiska... Ku*wa szkodniki pie***ne... odpowiedz

Jerry - 4 godziny temu, *.com.pl ...ale mamy stoperów.... odpowiedz

Mietek - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Jędza i Wieteska nędza i panienka odpowiedz

Obi - 4 godziny temu, *.centertel.pl To jest ku... Koniec co ten biedak jedza robi co mecz to samo chłop bierze gruba flotę i ch...j.. gra podania do rywali niecelne podania faule brak chęci i pomysłu może czas dać sobie spokój co panie Artur? Może do Podbeskidzia albo gdzieś co? Daj luz człowieku już szkoda nerwow odpowiedz

Piana - 4 godziny temu, *.net.pl Jędza ..... bez komentarza.... Artur potrzebuję drewna na opał..... odpowiedz

atmosferic - 4 godziny temu, *.orange.pl 2-1 i ch...j - grubego to satysfakcjonuje z przedostatnia druzyna w tabeli - za Vuko szli na jak najwiekszy wynik... odpowiedz

JACUNHO - 4 godziny temu, *.centertel.pl JĘDZA NĘDZA odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.plus.pl dokładnie , Jedza dzban , bez myślenia, chyba za stary do składu michniewicza i będzie rezerwowym szybko odpowiedz

srakovic - 4 godziny temu, *.orange.pl Jedza i wieteska - 2 dzbany wiec Podbeskidzie moze byc spokojne o punkty i gole. odpowiedz

Ja - 4 godziny temu, *.chello.pl @srakovic: 100 % racji. Wieteska i Jędza - głupi i głubszy. 2 debile do wyj...ania z Legii. odpowiedz

meter - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Jedza od prokurowania głupich karnych,jeszcze lepiej łapie beznadziejnie głupie kartki..zastanawiam sie kiedy ta świata krowa siadzie na lawce odpowiedz

wtf - 4 godziny temu, *.chello.pl Z czym do Europy,jak te niedojdy nie radzą sobie z presingiem Stali Mielec. odpowiedz

Książę Nocy - 4 godziny temu, *.inetia.pl Nasi obrońcy na literę W i J to kompletni idioci. Czy oni nie potrafią panować nad swoimi ciałami???? Bez przerwy prowokują zagrożenie dla Legii. odpowiedz

Jak narazie ,Święta - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Oby w terminie odpowiedz

(L) - 5 godzin temu, *.vectranet.pl boruc WON !!!!!!!!! odpowiedz

Legia 1916 - 5 godzin temu, *.info.pl Hmm.czyzby najgorszy sezon jeczy?? Która to już bramka z jego winy chyba 3 w tym.sezonie ogólnie chyba czas dac mu "odpocząć "parę meczy może nabierze sił i chęci do gry bo.jak.narazie za pewnie się czuje odpowiedz

MatWij - 5 godzin temu, *.orange.pl Kolejny błysk geniuszu Jędrzejczyka...

4 mecz z rzędu gdzie odstawia piłkarski kryminał.



Serio ktoś dał mu kontrakt do 2023????



. odpowiedz

Książę Nocy - 5 godzin temu, *.inetia.pl Kto jak nie Ty Artur! :) :) odpowiedz

Bartek(L) - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl sport247.live odpowiedz

wtf - 5 godzin temu, *.chello.pl Ciekawe czy zimą przyjdzie środkowy obrońca. odpowiedz

Nh1234 - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Panie Jędrzejczyk dziękujemy moze juz czas odpuścić...sobie mecze... odpowiedz

Xxc - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Nh1234: no i odpuścił ;) odpowiedz

Sprite - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Podeśle ktoś link ? odpowiedz

Hiszpan - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Vukovic promował Kulenovica Czesiek Wieteskę. Co.z Wami zdrowe chłopy? odpowiedz

srakovic - 6 godzin temu, *.orange.pl Stal dzis z 3 punktami przy lazienkowskiej. odpowiedz

Sprawiedliwy - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @srakovic: było o tym głośno na mieście ale myślałem że to fake news. odpowiedz

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.