Ojrzyński: To wielki dzień

- 45 minut temu, *.inetia.pl

W sumie jest to jedyny, ale jednak pozytyw, że takie g..o trafiło się przed przerwą.

Ma Michniewicz o czy myśleć , bo myślę , że akurat teraz on nic tu nie ustawiał.

Jeżeli chce zdobyć MP i PP , to nie ma co się ceregielić, paru do odstawki i marsz do prezesa po wymianę środka obrony , plus jakieś solidne skrzydła.

A po tym meczu nazwisko sędziego niestety też do zapamiętania , trzeci karny i ewidentna ręka, na przypadek to cienkie.

