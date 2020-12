Karna przegrana

+ dodaj komentarz

Mecz "ułożył" idiotyczny faul Wieteski i gol wyrównujący z karnego do szatni. Z naszych zeszła para. Czuć było, że nasi ŚO nie mają dobrego dnia zatem można było przypuszczać, iż jeszcze coś sprokurują. I stało się. Od kilku tygodni piszemy tutaj, że nasi stoperzy grają coraz gorzej. Ten mecz to epilog w ich wykonaniu. Dziwi mnie, że większość Kolegów na forum to widzi, a nie widzi tego Michniewicz. Co musi czuć taki Mosór, który nawet w takim meczu nie dostaje szansy na grę? Zagrałby gorzej od beznadziejnego Wieteski (błędy w kryciu, że o wyprowadzaniach piłki i podaniach nie wspomnę) czy robiącego cięgle te same przewinienia Jędrzejczyka? Mam tylko nadzieję, że ten mecz widzieli tez ludzie z zarządu i wyciągną odpowiednie wnioski. Powinno być im łatwiej bo jednemu z trzech asów kończy sie kontrakt. Znalezienie dwóch ŚO powinno stać się teraz priorytetem. A jeśli nas nie stać, trzeba grać Mosórem i...przyuczyć do tej pozycji Pawła Stolarskiego. Od bólu nawet Cholewiak może tam zagrać, gorzej nie bedzie. Tak na marginesie....sięgnijcie Koledzy do pamięci ile razy nasz kapitan skracał sobie sezon lub wydłużał urlop. Dzis byłem pewny, że to znów sie stanie. Tym razem mam jednak nadzieję, że ten plan obróci się przeciwko niemu.

- 2 godziny temu, *.tpnet.pl

Tyle nerwów co dzisiaj przeżyli kibice Legii nie mieli pewnie parę miesięcy bo ten mecz powinniśmy wygrać lekko, łatwo i przyjemnie. Po objęciu prowadzenia i po grze w tym okresie zastanawiałem się jak wysoka będzie wygrana ale potem przeanalizowałem jak układały się wcześniejsze mecze i już na taki scenariusz raczej nie liczyłem. Jak się okazało nawet punkt to były za wysokie progi w dzisiejszym spotkaniu z drużyną która była bardzo słaba piłkarsko ale miała taktykę i serce do jej realizacji. Stal to drużyna która gra o inne cele więc nie dziwi fakt że postawili autobus przed bramką ale dziwi a może inaczej powinno dziwić że to wystarczyło na nasz zespół. Analizując mecz po ochłonięciu patrzę już trochę inaczej gdyż ciężko się gra w dziewięciu przeciwko trzynastu a może i nawet czternastu. Gdyby wystawić dzisiaj noty zawodnikom Stali to Wieteska i przede wszystkim Jędrzejczyk otrzymaliby jedne z lepszych not bo zrobili dla Stali więcej niż niejeden ich piłkarz a jest to sztuka bo jak wiadomo nie grają w ich barwach. Co do sędziowania też można się w kilku przypadkach przyczepić ale co się stało już się nieodstanie. Wszołek cień gościa z poprzedniego sezonu, Skibicki starał się ambicja była ale nic nie pokazał tak samo jak Rosołek, Ślisz co strzał z dobrej pozycji to trzecie piętro no i Luki gość co widać że mu piłka w grze nie przeszkadza ale niestety wszystko co robi dobrego to zbyt daleko od bramki, dryblować powinien w polu karnym bo umie to robić. Podsumowując możemy tym składem i tą grą zdobyć mistrzostwo bo mamy taką ligę jaką mamy chociaż w tym roku będzie o to dużo ciężej ale o pucharach możemy tym czymś co prezentujemy pomarzyć.

