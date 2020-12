Statystyki meczu ze Stalą

W meczu ze Stalą legioniści byli przy piłce aż przez 70% czasu gry. To niestety nie przełożyło się na wynik mimo większej liczby oddanych strzałów. W obronie stoperzy popełnili trzy rażące błędy, które goście zamienili na bramki. Najszybszy w ekipie ze stolicy był Paweł Wszołek, a najdłuższy dystans pokonał Bartosz Slisz. Poniżej prezentujemy szczegółowe statystyki z meczu. Zapraszamy także do wystawiania ocen piłkarzom Legii. Szczegółowe statystyki piłkarzy Legii Gole dla Legii: z akcji z główki ze stałych fragmentów gry samobójcze Średnie pozycje piłkarzy Legii na boisku Przebiegnięty dystans źródło: InStat / Ekstraklasa

Bielsa w obronie Jędrzejczyka - 2 godziny temu, *.56.198 Warto zauważyć, że obie sytuacje z karnymi po faulach Jędzy są mocno kontrowersyjne. O trzecim karnym już dyskutowaliśmy, ale przy pierwszym sędzia Frankowski spowodował całą tę sytuację (do spółki z sędzią bocznym) błędnie przyznając aut Stali. Wcześniej Mladenovic wyraźnie nabija piłkarza z Mielca i piłka wytacza się poza boisko. Widzą to wszyscy, poza dwoma sędziami. Skibicki odpuszcza walkę o utrzymanie piłki w boisku, a Jędrzejczyk nie koryguje pozycji do obrony spodziewając się wyrzutu z autu przez Legię. Sędzia popełnia błąd, a piłkarze Stali przytomnie to wykorzystują. Jędza nie jest spóźniony przez brak koncentracji. PS Nie zmienia to faktu, że bardzo słaby mecz duetu stoperów i słaby drużyny, pozdrawiam, Wesołych Świąt. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Bielsa w obronie Jędrzejczyka: to co powiesz o karnym Wietesa? przecież tam gość ewidentnie nie szedł w kierunku piłki, tylko oparł się na obrońcy, rozpaczliwie wyciągając ręce do góry. Chyba nawet trafił Mateusza w ryło. dla mnie karny z czapki odpowiedz

Leg451 - 2 godziny temu, *.33.75 Nie wiem dlaczego Martins został zmieniony. To najbardziej kreatywny zawodnik. Valencia dramat... Jędza i Wietes niestety po takim meczu długo nie powinni zagrać. Wgl nie pamiętam kiedy ostatnio wyżej wymienieni zawodnicy grali na odpowiednim dla Mistrza Polski poziomie. W ataku to nieźle wyglądało. Asystujący Wszolek, aktywny Luquinhas, skuteczny Pekhart, Skibicki też się starał. Szkoda... odpowiedz

Julon - 3 godziny temu, *.amazonaws.com Święta idą prezenty czas rozdawać! Wczoraj było na boisku 3 , Mikołajów dwóch w białych koszulkach,jeden z kartkami w kieszeni a i jeszcze jeden przed monitorem!W poniedziałek oni odbiorą swoje prezenty! odpowiedz

Cycu - 3 godziny temu, *.plus.pl Obowiązkowo środkowych obrońców trzeba scignac !!! odpowiedz

Kibic - 4 godziny temu, *.centertel.pl Dno i kilo mułu odpowiedz

Stefan - 5 godzin temu, *.okay.pl A sędziemu też można wystawić ocenę??

Choć oczywiście nie usprawiedliwia to postawy tych patałachów w białych koszulkach odpowiedz

Waldemar - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Dno odpowiedz

