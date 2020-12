Oceny legionistów za mecz ze Stalą

Niskie noty otrzymali zawodnicy Legii za piątkowy mecz ze Stalą. Najwyższą przyznaliście Tomasowi Pekhartowi - 3,4 w skali 1-6. Najniższe trafiły do dwójki stoperów. Artur Jędrzejczyk otrzymał 1,2 a Mateusz Wieteska 1,3. W sumie oceniało 1186 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,5. Pekhart 3,4 Slisz 3,3 Luquinhas 3,2 Boruc 2,8 Juranović 2,8 Andre Martins 2,8 Mladenović 2,7 Wszołek 2,6 Skibicki 2,6 Cholewiak 2,1 Rosołek 2,1 Valencia 1,7 Wieteska 1,3 Jędrzejczyk 1,2

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

Adson 78 - 34 minuty temu, *.plus.pl Valencja , Wieteska , Jędrzejczyk za wysoko powinna być goła jedynka !!! odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Gdyby można było wystawiać oceny ujemne, to obydwaj stoperzy mniej niż 0 mieliby na bank. odpowiedz

jo - 4 godziny temu, *.centertel.pl Z taką obroną to nawet jak byśmy mogli wystawić w bramce dwóch Neuer'ów to byłoby w plecy. odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Średnia I tak za wysoka , Gdzie ocena dla trenera ,A powinna być 1 , DRUŻYNY nadal nie ma , Połowa składu z tej szerokiej kadry nie powinna reprezentować barwy LEGII Od 4 LAT zjazd po RÓWNI pochyłej I ciągle zjedzamy w dół odpowiedz

Po(L)ubiony - 6 godzin temu, *.chello.pl Kto dał Jędrzejczykowi notę większą niż 1? Jeśli ma choć trochę cywilnej odwagi, niech się przyzna. odpowiedz

Antyberg - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Po(L)ubiony: Jędrzejczyk z różnych kont głosował na siebie, dawał sobie 6 za wystep i dlatego taką dobrą ma średnią ! odpowiedz

Sputnik 44 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Po(L)ubiony: pewnie po pijaku ktoś głosował (na trzeźwo nie dało się oglądać tej padliny) i mu się ręka omsknęła... odpowiedz

Ogryzek - 6 godzin temu, *.tpnet.pl #Pazdanwróć odpowiedz

Świstak666 - 7 godzin temu, *.chello.pl Luquinhas za co tak wysoko?! trzeci najgorszy po stoperach! to, że minie 2-3 ogórków z Mielca nic nie daje drużynie, bo podać, a tym bardziej strzelić to już nie potrafi... :( odpowiedz

RR - 6 godzin temu, *.chello.pl @Świstak666: Celne spostrzeżenie. Może Luqi nie był "trzeci najgorszy po stoperach" (jeszcze miejsce dla Valencii powinno tam być), ale to jego wykończenie, a właściwie brak, bardzo denerwują. W każdym meczu ma 1-2 dobre sytuacje, prawie nigdy nie trafia w światło bramki. Im więcej siły, tym gorszy efekt. Cała runda, mimo przeważnie dobrej gry i kilku asyst, bez strzelonej bramki. Z drugiej strony, jakby miał jeszcze skuteczność, nie grałby w Legii. I to jest w tym wszystkim najgorsze, że piłkarze z takimi ograniczeniami i brakami w naszej lidze uchodzą za gwiazdy i takie też mają płacone pieniądze. Później przychodzą eliminacje pucharów i rzeczywistość okazuje się brutalna.

Żeby nie było - ja go lubię właśnie za to, że minie tych 2-3 ogórków i z reguły nie odpuszcza. Na tle pozostałych naszych grajków się wyróżnia, co świadczy niestety o poziomie tych grajków.

Wesołych Świąt! odpowiedz

NAS - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @RR: nic dodać, nic ująć odpowiedz

kaktus - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Valencia zagrał źle... pozytywem jest to, że jego gra uległa poprawie, bo wcześniej grał tragicznie ;)

Skalą jego przydatności do zespołu jest, to że to był jego jeden z lepszych meczy w Legii (osobiście bym mu dał za ten mecz 2,5).

Im szybciej wróci, skąd przyszedł, tym lepiej.... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.