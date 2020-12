Jak Legia gra w ostatnich meczach w roku?

Piątek, 18 grudnia 2020 r. 10:24 Woytek, źródło: Legionisci.com

Trener Legii zapowiada, że starcie ze Stalą Mielec będzie ciężkie ponieważ zbliżają się święta i zawodnikom trudno skupić się w stu procentach. Sprawdziliśmy więc jak to wyglądało w ostatnich 10 latach z przedświątecznymi spotkaniami. "Wojskowi" przegrali aż 6 z nich, a wygrali 4. W zdecydowanej większości były to spotkania wyjazdowe. Tylko dwa razy Legia kończyła rok przed własną publicznością. W 2016 roku uczyniła to bardzo efektownie, wygrywając z Górnikiem Łęczna aż 5-0 - wówczas z klubem pięknie pożegnał się Nemanja Nikolić, który strzelił 3 gole.



Rok później na Łazienkowskiej doszło do sporej niespodzianki, bo Wisła Płock wywiozła trzy punkty po bramce z karnego i samobójczym trafieniu Jakuba Czerwińskiego.



LEGIA WARSZAWA - STAL MIELEC

Wprawdzie bukmacherzy Fortuny nie mają większych wątpliwości, która drużyna zejdzie w piątek z boiska pokonana... to jednak lider ze stolicy musi zachować czujność i koncentrację do końca. A może jednak będziemy świadkami gry i wyniku adekwatnego do pozycji, jaką zajmują obecnie w tabeli obie drużyny? Kurs na wygraną Legii do zera wynosi 2,09.



Ostatnie mecze Legii w roku kalendarzowym:

2019 - Zagłębie Lubin 2-1 Legia Warszawa

2018 - Zagłębie Sosnowiec 2-3 Legia Warszawa

2017 - Legia Warszawa 0-2 Wisła Płock

2016 - Legia Warszawa 5-0 Górnik Łęczna

2015 - Korona Kielce 1-3 Legia Warszawa

2014 - Górnik Łęczna 3-1 Legia Warszawa

2013 - Górnik Zabrze 3-1 Legia Warszawa

2012 - Śląsk Wrocław 1-0 Legia Warszawa

2011 - Hapoel Tel Awiw 2-0 Legia Warszawa

2010 - Polonia Bytom 0-1 Legia Warszawa