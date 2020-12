Transfer szesnastolatka do rezerw

Piątek, 18 grudnia 2020 r. 11:18 źródło: Legia.com

Dawid Niedźwiedzki podpisał z Legią Warszawa kontrakt obowiązujący do 31 grudnia 2023 roku. 16-letni pomocnik, który przez ostatnie 1,5 roku występował w trzecioligowym ROW-ie Rybnik, dołączy do drugiego zespołu Legii Warszawa.



W obecnym sezonie zagrał w 16 meczach i zdobył jedną bramkę. Niedźwiedzki jest wychowankiem RKP Rybnik. Piłkarskie umiejętności kształtował również w juniorskich drużynach Fortecy Świerklany (2013 - 2016), Odry Centrum Wodzisław Śląski (2016 - 2017) i MKS-u Żory (2017 - 2018), skąd wiosną 2019 roku został sprowadzony przez ROW.



- Dawid to młody, utalentowany zawodnik, który w piłce seniorskiej doświadczenie zdobywał na poziomie III ligi i był przez nas obserwowany od dłuższego czasu. Cieszymy się, że został naszym zawodnikiem i to w Legii będzie rozwijał swoje umiejętności - mówi dyrektor skautingu Legii Warszawa Tomasz Kiełbowicz.