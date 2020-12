Legia Warszawa 2-4 LZS Bojano

W meczu 14. kolejki I ligi futsalu Legia Warszawa przegrała z LZS-em Bojano 2-4. Do przerwy na tablicy widniał remis 0-0. Fotoreportaż z meczu - 23 zdjęcia Mishki Kolejne spotkanie "Wojskowi" rozegrają 9 stycznia we własnej hali z AZS UG Gdańsk. I liga: Legia Warszawa 2-4 (0-0) LZS Bojano 24:20 0-1 Adrian Formela 24:39 0-2 Paweł Piór 26:27 0-3 Paweł Piór 32:01 1-3 Mariusz Milewski 33:19 1-4 Kamil Gorczyca 38:34 2-4 Bartłomiej Świniarski Legia: 16. Tomasz Warszawski - 3. Daniel Smoczyński, 9. Paweł Tarnowski, 21. Grzegorz Och, 81. Mariusz Milewski (k) Rezerwa: 88. Adam Świątkowski (br), 8. Mateusz Gliński, 10. Rafał Polakowski, 11. Bartłomiej Świniarski, 14. Krzysztof Jarosz, 22. Kamil Wąchocki, 93. Michał Zalewski trener: Mariusz Milewski Bojano: 1. Dariusz Grubba - 2. Adrian Formela, 6. Przemysław Iwański, 7. Paweł Piór, 9. Karim Madani Rezerwa: 12. Arkadiusz Kolke (br), 4. Marek Widzicki, 5. Damian Kolke, 8. Kamil Gorczyca, 10. Daniel Groth, 11. Filip Kreft, 13. Łukasz Kwaśnik, 14. Dawid Gliwa Fotoreportaż z meczu - 23 zdjęcia Mishki

