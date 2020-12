Salamon wzmocni obronę?

Po ostatnim ligowym spotkaniu w tym roku Legia wyruszyła na poszukiwania zawodników, którzy wzmocnią klub w zimowym oknie transferowym. Jednym z kandydatów do gry w drużynie mistrza Polski jest Bartosz Salamon , który broni obecnie barw drugoligowca z Włoch - informuje serwis Sportowe Fakty. Ostatni mecz ze Stalą pokazał, że Legia potrzebuje wzmocnienia linii obrony. Po odejściu Williama Remy'ego pojawiła się możliwość na sprowadzenie nowego gracza, który podniósłby wartość bloku defensywnego. W stołecznym klubie narodził się pomysł, aby zakontraktować Bartosza Salamona, który w tym sezonie rozegrał 10 meczów, strzelając w nich dwa gole dla SPAL. Włoski klub gra na co dzień w Serie B. Temat przenosin Salamona do Legii pojawiał się już w poprzednich oknach transferowych, jednak nigdy nie doszło finalizacji transferu. Jego obecny kontrakt wygasa w czerwcu 2021 roku, co teoretycznie w pewnym stopniu zmniejsza kwotę odstępnego, którą trzeba by za niego zapłacić.

Wolfik - 11 minut temu, *.mm.pl Czy wzmocni to się dopiero okaże. Ktokolwiek przyjdzie na pozycję ŚO gorzej raczej nie zagra . Para stoperów Salomon - Mosór na wiosnę? Dlaczego nie. odpowiedz

Kuba - 19 minut temu, *.t-mobile.pl Wzmocnieniem obrony byłoby niewystawianie Jędrzejczyka i Wieteski. odpowiedz

lob - 2 godziny temu, *.chello.pl Wywalić tego parodystę i dewelopera jak najszybciej. Nam potrzeba dwóch dobrych stoperów bo na tę chwilę nie mamy ani jednego.............. odpowiedz

Tommyblny - 1 godzinę temu, *.chello.pl @lob: W deweloperce teraz krucho to Jedza u buka musial wyrównać wszystko.Sprzedawczyk... odpowiedz

expat - 2 godziny temu, *.virginm.net Z jednej strony potrzebujemy wzmocnić blok defensywny gdzie odszedł Remy (całe szczęście) i zapewnie odejdzie także Astiz. Mamy niemłodych Lewczuka i Jędzę oraz w miarę młodego Wieteskę, który jakoś nie może wygryźć żadnego ze starszych zawodników.



Nie jestem przekonany czy Salamon, który już dobija 30-tki będzie takim super rozwiązaniem. Chyba już bym wolał zainwestować w kogoś z akademii, chyba że oni są tak słabi, że nawet nie ma co o tym myśleć. Salamon ma doświadczenie, ale na nim Legia nie zarobi w przeciwieństwie do młodego. Poza tym po cholerę nam cała ta akademia jak my ciągle kupujemy wątpliwej jakości zawodników zamiast dać szansę młodym dla których gra w Legii to marzenie, a nie tylko kolejne miejce pracy.



Powinniśmy mieć przynajmniej jednego młodego w każdej formacji i stopniowo ich ogrywać wśród lepszych. Raz niech zagra obrońca, innym razem bramkarz czy pomocnik. Mamy teraz możliwość przeprowadzania pięciu zmian więc młodzi powinni otrzymywać więcej szans. Problem jest w tym że Legia nie gra tak jak powinna. Jeśli wygrywamy to mało przekonywująco. Nie ma tak, że w 60 minucie jest ze 3:0, mecz pod całkowitą kontrolą i świetna okazja do ogrywania młodzieży. Z drugiej strony też nie ma co ich trzymać wiecznie pod kloszem. odpowiedz

łacłaf - 1 godzinę temu, *.belgacom.be @expat: Zgadzam się z Tobą w 100%! Niestety wg Mioduskiego, lepiej sprowadzać szrot i piłkarzy do "odzyskania". Od dawna powtarzam, że nasza liga powinna promować młodych piłkarzy i na nich zbijać pieniądze, coś a'la dawna Eredivisie. Michniewicz (czy inny trener) właśnie powinien robić tak, jak napisałeś w ostatnim akapicie.

Niestety, w Legii nie ma czasu na ogrywanie zawodników. Trzeba wydawać pieniądze na szrot żeby wymęczyć MP, a młodzi niech ogrywają się gdzie indziej. odpowiedz

lubicz - 11 minut temu, *.centertel.pl @łacłaf: W sedno. odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Po co nam Salamon jak mamy Jędze? Ma nowy kontrakt na 2,5 roku więc czy będzie grał czy nie grubą kasę Kudlaty musi mu płacić. A wczoraj nastolatek notabene były zawodnik rezerw osmieszał go jak stary wyga. Mosór jak nie dostanie kilku szans to też pewnie odejdzie. Taki Valencia która już szanse dostał a nic nie wnosi do drużyny. Dobrze że niedługo nowy puchar jak kiedyś intertoto. Może tam awansujemy. Mioduski niestety to dramat jako prezes Legii. Może buty czyścić Lesnodorskiemu. odpowiedz

oLaf - 40 minut temu, *.vectranet.pl @Marcin: żeby MOsór dostał tyle szans co Valencia to byłóby dobrze... podobnie jakiś obrońca - jak ma Jędza sprzedawać mecz to niech lepiej jakiś młódy się za niego ogrywa... odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie wzmocni! Nie zauważyliście, że kiedy Legia się zbłaźni, to zaraz pojawiają się pogłoski o super-wzmocnieniach? To ma ukoić ból kibiców i wytłumić złość. Miodzio zna te korpo-chwyty. odpowiedz

Ginpasterz - 2 godziny temu, *.200.14 @Po(L)ubiony: za taka kompromitacje w obronie to powinien Ramos z van Dijkiem przyjść. Jak juniorzy. odpowiedz

