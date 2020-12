Kilku może odejść, skrzydłowy priorytetem

W sobotę przy Łazienkowskiej odbyło się spotkanie prezesa Dariusza Mioduskiego , dyrektora sportowego Radosława Kucharskiego i trenera Czesława Michniewicza , na którym dyskutowano o zakończonej rundzie i przede wszystkim o przyszłości zawodników. Ustalono kierunek dalszych działań - priorytetem będzie sprowadzenie skrzydłowego. Ruchy transferowe jak zwykle zależne będą od tego którzy i ilu piłkarzy opuści Legię zimą. Niedawno analizowaliśmy listę zawodników, którym kończą się kontrakty latem . William Remy i Vamara Sanogo już rozwiązali kontrakty, z drużyną pożegnał się także Domagoj Antolić . To jednak nie koniec zmian personalnych. Bardzo możliwe jest odejście Pawła Stolarskiego . Prawemu obrońcy do końca umowy pozostało pół roku, ale w związku z tym iż gra bardzo niewiele jest zainteresowany zmianą barw klubowych już teraz. Chętnie u siebie widziałaby go Pogoń Szczecin. Na drugiej stronie bloku obronnego Filipowi Mladenoviciowi może ubyć konkurenta. Luis Rocha już teraz będzie mógł szukać nowego pracodawcy i jeżeli znajdzie, to klub z Łazienkowskiej raczej nie będzie mu robił problemów. Cały czas niepewna jest sytuacja Joela Valencii . Ekwadorczyk wypożyczony z Brentford zawiódł jesienią. Choć trener zapowiadał ostatnio, że piłkarz zostanie wiosną w drużynie, to cały czas w grę wchodzi skrócenie wypożyczenia.

Komentarze (22)

+ dodaj komentarz

dodaj

Rafix - 37 minut temu, *.chello.pl Pytanie bo jestem nie obeznany. Kto w polskiej ekstraklasie wyróżnia się na pozycji środkowy obrońca? Jakieś typy? Ile za takiego trzeba dać?

Do tego dołożyć młodego, aby się ogrywał nawet jak popełni jakiś błąd, to dalejna niego stawiać.

W ekstraklasie jest ten konfort że nawet przy stracie gola Legie stac6na odrobienie i to z każdym. No chyba że tych błędów popelnia się trzy. odpowiedz

Wolfik - 22 minuty temu, *.mm.pl @Rafix: Od dawna piszę o swoich typach: Przemysław Wiśniewski z Górnika lub/i Kamil Piątkowski z Rakowa. Cen nie zmam, bo i skąd... odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To co wyprawiają na polecenie miodka jego podwładni w związku z transferami od 3 lat to dramat. Nie pojawił się nikt kto wniósłby jakość potrzebną nie tylko do MP ale do tego by zagrać VW pucharach. Gówno z tego będzie w dłuższej perspektywie czasu. odpowiedz

Paul Visco - 17 minut temu, *.chello.pl @jo: To się już zapomniało , jak to było ,gdy nie było NAWET ITI , za których również nie było jakiś spektakularnych sukcesów . Nawet o majstra było ciężko a o Pucharach można było zapomnieć . Więc nie płacz tak , ponieważ w Polskim futbolu , jak i w większości dyscyplin nie ma kasy , nawet na najniższym średnim poziomie w Europie odpowiedz

Sen o - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Polityka transferowa nie istnieje ani wizja klubu i zespołu. Co rok targowisko próżności kupię sprzedam. Muzyk Sanogo Lopez Kostorz Remy itd itp kupieni do chorowania. Stoper latem powinien być kupiony A my kontrakty dajemy emerytom Lewczuk Astiz. Liczymy tylko kasę A nie widzimy strony sportowej. Potencjał grajkow jest marnowany. odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jędrzejczyk , Wieteska , Valencia won ! Rocha też out. odpowiedz

Mietek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Jędrzejczyk i Wieteska won! odpowiedz

lob - 2 godziny temu, *.chello.pl @Mietek: Kuźwa, dziad - deweloper zarabia tyle na miesiąc co ja muszę na to pracować 11 lat. Za co mu Miodek płacisz takiemu dziadowi ???

On ciągle myśli, że gra w piłkę ręczną i broni na kole.........po co takich " inteligentów " trzymać i nabijać im kabzę........... odpowiedz

WarszawskaOchota - 3 godziny temu, *.orange.pl Priorytetem w tej chwili powinien być doświadczony środkowy obrońca. odpowiedz

Z całym szacunkiem do Pana ale... - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @WarszawskaOchota: To przecież mamy nawet dwóch doświadczonych obrońców i co z tego wynika?? Błąd za błędem. Nam potrzebni są obrońcy którzy bazują na dobrej grze w piłkę a nie na faulowaniu. odpowiedz

NEWS TRANSFEROWY - 3 godziny temu, *.centertel.pl WIETESKA NUMER 1 do Wyjebania ! odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Po wczorajszym meczu lista uległa zmianie: stoperzy- sprzedawczyki won od razu... odpowiedz

bronek49 - 3 godziny temu, *.chello.pl a co ze stoperami Legia ma najgorszych stoperów w lidze a w dodatku Jędrzejczyk i Wieteska nie dość że drewniaki to i najgorsze debile i babole w lidze trzeba ich popędzić to co oni zrobili w tym meczu to powinni być ukarani finansowo ,trzeba sprawdzić czy oni nie robili zakładów u bukmachera odpowiedz

Witek Stanisław - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jędrzejczyk i ten sędzia z meczu ze Stalą Mielec?Czy oni razem nie mają coś do ukrycia?To był wał jak kur.a mać. odpowiedz

Kuba - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Witek Stanisław: Ja bym się nie czepiał sędziego, bo gwizdał zasłużone przewinienia. To karygodne zachowanie środkowych stoperów było powodem porażki. Jędza i Wieteś z premedytacją faulowali w polu karnym, tak by przegrać mecz. odpowiedz

P - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Valencja WON !!!! odpowiedz

xaxa12 - 3 godziny temu, *.114.140 Wieteskę sprzedać w pizd... Chlop się nadaje umiejętnościami do gry w Sandecji w 1 lidze. Zakup skrzydłowego i porządnego stopera. Pożegnać Valencię- widzieliście wczoraj jak chlop przyjmuje pilkę na 5 metrow? haha technika perfekcyjna. To i drwale ze Stali mielec niewiele musieli się napocić by odebrać mu pilkę. odpowiedz

Legiosnista - 3 godziny temu, *.chello.pl Środek obrony cały do wymiany, to co prezentuje Wieteska to kryminał a jedzą już niestety też musi myśleć o emeryturze. odpowiedz

Rob - 3 godziny temu, *.chello.pl Oby jak najwięcej pkt łącznie z beznadziejnym Michniewiczem odpowiedz

(Levinho) onet. pl - 3 godziny temu, *.orange.pl Na wiele nie możemy liczyć bo jak mówi stara prawda - kto nie ma miedzi ten w domu siedzi- tak samo ważne jak pozyskanie skr, ydlowego i stopera jest zatrzymanie Mosora, odpowiedz

777 - 3 godziny temu, *.chello.pl @(Levinho) onet. pl: Miedź jest tylko w prywatnej kieszeni właściciela, a nie na koncie Legii. Pseudo-prezes postępuje według zasady----długi są Legii, a zyski jego. Patataj patataj odpowiedz

Phoenix(L)k - 3 godziny temu, *.chello.pl Jędrzejczyk, Wieteska i Lewczuk dają gwarancję, ze co mecz będzie ryzyko czerwonej lub karnego.. dlatego szukamy skrzydłowego... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.