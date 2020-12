W meczu 16. kolejki Energa Basket Ligi Legia Warszawa przegrała 79-89 z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Jest to piąta porażka "Zielonych Kanonierów" w tym sezonie. Legioniści zajmują 2. miejsce w ligowej tabeli. Jest to piąta porażka "Zielonych Kanonierów" w tym sezonie. Legioniści zajmują 2. miejsce w ligowej tabeli. PLK: MKS Dąbrowa Górnicza 89-79 Legia Warszawa Kwarty: 22-18, 25-14, 15-23, 27-24 MKS Dąbrowa Górnicza [punkty, za trzy] 0. M. Rhett 25 22. E. Wilson 17 (1) 2. L. Moore 11 (1) 3. A. Mazurczak 10 (1) 25. M. Nowakowski 9 (1) --- 41. M. Kroczak 13 (1) 5. M. Piechowicz 2 9. M. Mijović 2 13. J. Motylewski 0 15. P. Wieczorek 0 33. K. Dawdo 0 11. F. Bigaj - Legia Warszawa [punkty, za trzy] 3. J. Karolak 23 (5) 24. J. Morris 12 (2) 8. L. Medford Jr 9 14. G. Kulka 6 33. E. Watson 6 --- 91. D. Wyka 10 5. N. Neal 9 (1) 15. A. Linowski 4 18. M. Konopatzki 0 31. G. Kamiński 0 99. J. Sadowski - Komisarz: L. Rakoczy Sędziowie: J. Zamojski, T. Langowski, T. Trybalski Mecz bez udziału publiczności.

p10 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Najgorszy mecz w sezonie z drużyną walczącą o utrzymanie w lidze. Niestety ...



Jak poprzednie porażki były po wyrównanej grze i momentach gdzie mogliśmy złapać rywala lub decydowały 1-2 rzuty tak tutaj pełna dominacja Dąbrowy. 25 punktów centra rywali , u nas słaba skuteczność rzutowa Neala (2/ 8) i jeszcze gorsza Medforda ( 3/16 z gry i 0/6 za 3pkt). Wyszły ograniczenia kadrowe naszej drużyny. Neal lubi akcje 1 na 1 na kosz + rzuty wolne, Medford zaś rozrzuca dobrze piłki kolegom sam mając problemy rzutowe. Może jak się zgrają lepiej i wyćwiczone zostaną nowe zagrywki to to lepiej będzie funkcjonować. Najbliższy okres czeka nas bardzo ciężki. odpowiedz

