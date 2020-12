Cztery sparingi w Dubaju

6 stycznia Legia Warszawa wyruszy na 16-dniowe zgrupowanie do Dubaju. W trakcie przygotowań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich sztab szkoleniowy planuje rozegranie czterech spotkań sparingowych. Pierwszy mecz planowany jest już po trzech dniach treningów, a rywalem najprawdopodobniej będzie któraś z miejscowych drużyn z niższej ligi. Później jednak drużynę Czesława Michniewicza czekają poważniejsze sprawdziany. Trwa ustalanie szczegółów, a możliwe są starcia z FK Krasnodar, Dynamem Kijów i Zenitem Sankt Petersburg. Dwie ostatnie drużyny to uczestnicy fazy grupowej Ligi Mistrzów w tym sezonie. Powrót z Dubaju zaplanowany jest na 22 stycznia, a pierwszy mecz ligowy legioniści rozegrają 31 stycznia w Bielsku-Białej.

