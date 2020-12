Wyniki konkursu Wygraj KOPA!

W jesiennej edycji konkursu Wygraj KOPA wzięło udział 550 osób. Najwięcej punktów zdobył i tym samym zwyciężył Cebula . Wygrywa on oryginalną koszulkę meczową ufundowaną przez naszą redakcję. Drugie miejsce zajął Gluttonek , a trzecie patryk1987eg , geniak77 i Marcelinho66 . Wszystkim zwycięzcom gratulujemy. Pozostałym dziękujemy za rywalizację i zapraszamy na kolejną edycję już niebawem! Klasyfikacja końcowa Wygraj KOPA 1. Cebula - 152 pkt. (oryginalna koszulka Legii Warszawa z sezonu 2020/2021) 2. Gluttonek - 150 pkt. (legijny t-shirt, szalik) 3. patryk1987eg - 148 pkt. (legijny t-shirt) 3. geniak77 - 148 pkt. (legijny t-shirt) 3. Marcelinho66 - 148 pkt. (legijny t-shirt) Pełna klasyfikacja konkursu Wszystkim zwycięzcom wysłaliśmy informacje o nagrodach na skrzynki pocztowe.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.